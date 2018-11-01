"Пираты и корабль-призрак": грандиозное новогоднее шоу на воде покажут в Олимпийском

Продюсерский центр "Дилявер" представляет премьеру новогоднего циркового водного шоу "Пираты и корабль-призрак". Представления пройдут в СК "Олимпийский" с 21 декабря 2018 года по 13 января 2019 года.

Цирковое водное шоу "Пираты и корабль-призрак" – это совершенно новая авторская постановка от создателей шоу "Пираты подземного моря" и премьера одного из самых масштабных, необычных и впечатляющих новогодних представлений Москвы, которое объединяет в себе самые разнообразные жанры: цирковое представление, водное шоу, мюзикл, каскадёрские трюки, акробатические номера, шоу-балет, артистическое плавание и прыжки в воду. Не только дети, но и родители окажутся в сказке, и каждый зритель почувствует себя неотъемлемой частью водно-акробатической феерии.

"Пираты и корабль-призрак" – это самое грандиозное новогоднее шоу на воде. Захватывающие дух номера титулованных синхронисток, гимнастов, прыгунов, битва спортсменов-флайбордистов, завораживающе парящих над водой. Извержение вулканов, огненные пещеры, фонтанирующий корабль, фонтан-вулкан и еще много всего, что придумала наша творческая команда. Еще больше интерактивной работы с залом, абсолютно новый уровень звука, масштабные декорации, эффекты с проекционной графикой, яркие стилизованные костюмы и специально написанные песни, которые на долгое время останутся в памяти зрителей. Бонус для зрителей – номера и иллюзии, которых еще никто никогда и нигде не видел.

Важно: организаторы рекомендуют приходить за час до начала представления. Дети до 4 лет проходят по одному билету со взрослым и сидят у него на коленях.

На представления в будние дни цена снижена на 20%!