Synergy Global Forum пройдет в Москве 26-27 ноября

26-27 ноября в Москве пройдет Synergy Global Forum – одно из крупнейших бизнес-событий в мире. Мероприятие организует Школа Бизнеса "Синергия". Ключевая аудитория форума – предприниматели и топ-менеджеры, представители бизнес-сообщества России, стран СНГ и Европы.



В числе подтвержденных спикеров Synergy Global Forum 2018: актер, сценарист и продюсер Стивен Сигал, журналист, автор бестселлеров "Гении и аутсайдеры и "Переломный момент" Малкольм Гладуэлл, экс-брокер, реальный "Волк с Уолл-Стрит" Джордан Белфорт, сценарист и продюсер мультсериала "Симпсоны" Майк Рейсс, голландский психоаналитик, учёный-экономист в сфере менеджмента Манфред Кетс Де Вриес, доктор наук, руководитель интерактивной исследовательской лаборатории Нью-Йоркского Университета Венди Сузуки и другие.

"Идея о необходимости создания глобального форума с приглашением легендарных личностей возникла несколько лет назад. В сфере бизнеса очень популярна тема коучинга, но далеко не все обладают возможностью иметь личного наставника. Порой тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве необходима поддержка. Мы постарались сделать так, чтобы этот форум стал именно такой площадкой, на которой участники могли бы получить ту долю вдохновения, поддержки и знаний, которые им так необходимы" – рассказал о концепции мероприятия организатор Synergy Global Forum ректор Школы Бизнеса "Синергия" Григорий Аветов.





Напомним, что в 2016 году Synergy Global Forum собрал в российской столице более 6 тыс. человек и стал самым масштабным мероприятием в сфере бизнеса в России и мире.





В 2017 году мероприятие попало в Книгу рекордов Гинесса, как самый масштабный форум мира. На форуме выступили миллиардер Ричард Брэнсон, режиссер Оливер Стоун, экономист Нассим Талеб, известный мотивационный оратор Ник Вуйчич, легендарный боксер Майк Тайсон, автор бестселлера "Скорость доверия. То, что меняет все" Стивен Кови-младший, британский психолог и автор теории Mind Map Тони Бьюзен, знаменитый американский тренер по лидерству и менеджменту Маршалл Голдсмит и другие звезды мировой величины.





Сайт мероприятия: https://synergyglobal.ru/

Место: СК "Олимпийский"

Дата: 26-27 ноября 2018 Аккредитация СМИ: vvshibina@synergy.ru