Эмир Кустурица вновь приезжает в Москву

Новый концерт на еще девственной для этого неугомонного коллектива площадке пройдет с небывало веским поводом! Впервые за 9 последних лет знаменитый некурящий оркестр выпускает новый альбом "CORPS DIPLOMATIQUE", призванный напомнить почитателям этой группы, что все участники The The No Smoking Orchestra не просто талантливые музыканты, но еще и приверженцы космополитических взглядов. У почитателей Эмира как гениального режиссера будет свой особый повод: в этом году самому знаменитому фильму Кустурицы "Черная кошка, белый кот" исполняется 20 лет, и, конечно, без обожаемого саундтрека "Bubamara" в исполнении его оркестра этот вечер точно не пройдет!

Эмир Кустурица — знаменитый сербский режиссер и музыкант, известный широкой публике по таким картинам, как "Аризонская мечта", "Андеграунд", "Черная кошка, белый кот". Является обладателем ряда наград, в том числе двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского кинофестиваля. Кавалер ордена Почетного легиона, иностранный член Академии наук и искусств Республики Сербской. 4 ноября 2016 года был награжден Орденом Дружбы Российской Федерации.

Смело отстаивая звание самого веселого коллектива, The No Smoking Orchestra способен превратить любое живое выступление в безбашенный балаган с характерным балканским колоритом. Бешеные танцы и слэм на сцене, хоровые "кричалки", плясовые румбо-рокнрольные мотивы и весьма эмоциональные аккорды – все самое характерное для выступлений этого уже легендарного коллектива должно и будет обновлено для особого "музыкального" зала Москвы! Не упустите возможность получить новую дозу балканотерапии и зарядиться позитивом от мастеров неиссякаемого задора 4 ноября на сцене Дома Музыки!

Начало 19:00

Возрастное ограничение: 12+