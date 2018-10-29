Квартет IL DIVO даст акустический концерт в Москве

1 ноября 2018 года на сцене Московского Дома Музыки состоится уникальный акустический концерт IL DIVO (ИЛЬ ДИВО)! Четыре золотых голоса оперы: испанский баритон Карлос Марин, швейцарский тенор Урс Бюлер, французский поп-певец Себастьен Изамбар и американский тенор Дэвид Миллер – выступят в Светлановском зале ММДМ.

Собранные известным британским продюсером Саймоном Коуэллом в 2003 году, четыре невероятных красавца с консерваторской подготовкой и оперными голосами поразили мир своим дебютом год спустя, по сути создав абсолютно новый жанр. Многонациональный квартет с тех пор достиг непревзойденного успеха во всем мире. На счету коллектива "божественных артистов" (так переводится с языка арий название группы) – 30 миллионов проданных альбомов, 50 позиций номер один в мировых чартах, 160 золотых и платиновых наград в более чем 35 странах мира и четыре мировых тура со всеми проданными билетами. Подтверждая отсутствие географических границ и временных рамок у своего романтического репертуара, IL DIVO стали настоящим мировым феноменом в гастрольной практике: интернациональный квартет был занесен в Книгу рекордов Гиннесса в 2006 году как самый коммерчески успешный международный проект.

IL DIVO выпустили семь альбомов на сегодняшний день. После дебютного альбома, продажи которого сделали его платиновый, более поздние альбомы: Ancora (2005), Siempre (2006), The Promise (2008) и Wicked Game (2011) – окончательно утвердили успешное сочетание виртуозности и популярности группы. В 2015 году они выпустили "Amor y Pasion", компиляции лучших латиноамериканских песен, дебютировав в первую неделю под номером 1 в Латинской чарте с 5 тысячами копий, проданных в Америке в первую неделю, по данным журнала Billboard.

В Москву IL DIVO возвращаются с уникальным материалом, который объединяет песни любви и романтики всех времен. Новый и долгожданный альбом "TIMELESS", седьмой альбом IL DIVO, порадует вечными гимнами романтики популярнейших мелодий на различных языках и унесет в воспоминания самых незабываемых моментов жизни. Акустически концерт в Доме Музыки в дополнение к масштабному шоу в рамках нового тура в очередной раз, предвосхищая желания публики, станет элегантным, романтичным, драматичным и чувственным концертом в сопровождении оркестра и, прежде всего, голосов "божественных артистов"!

"Каждое выступление в России мы ждем с особой радостью. Каждый концерт в Москве для нас становится особенным. Ни в Европе, ни в Америке мы не встречали такой отдачи, такой энергии зрительного зала!" – отметил в прошлый свой приезд в Москву тенор IL DIVO Урс Бюлер.

Начало мероприятия: 20.00