Global Woman Forum пройдет в Москве

Спикерами форума станут успешные женщины, которые добились больших достижений в разных сферах жизни: бизнесе, журналистике, культуре и искусстве. Они поделятся своим успешным опытом предпринимательства, создания и управления бизнесом, расскажут как проложить путь к успеху, найти призвание и преодолеть препятствия, сохраняя баланс между работой и личной жизнью.

Форум посвящен развитию женского предпринимательства, консолидации профессионально активных женщин России для выполнения общественно значимых задач в сложных экономических условиях. Участники обменяются передовым опытом, перспективами развития женского бизнеса на примерах лучших проектов и кейсов, а также обсудят проблемы, мешающие представительницам прекрасного пола начать свое дело.

Спикеры форума, вне зависимости от национальности, профессии или статуса, смогли реализовать свои мечты. Среди приглашенных экспертов: Член Сената Италии, заместитель государственного секретаря при Министерстве культурного наследия и деятельности Лучия Боргонзони;; глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридpе; основатель фонда "FAM International Center", шведский экономист-кибернетик Фатима Норелл; Президент Благотворительного Фонда NR Наталья Ротенберг; Руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова; Руководитель Женской Ассоциации СКОЛКОВО, Основатель и директор агентства языковых переводов ANS Lingua Анна Резниченко; Основатель и президент компании FRYBEST, Платиновый партнер Тони Робинсона в России, обладатель Высшего Ордена Общественного признания "Почетный Гражданин России" Инесса Смирнова; Основатель и президент Холдинга“Ледово”, первая женщина миллионер в России Надежда Копытина; Управляющий директор Альфа Private Екатерина Милеева; председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева; Маркетинг Директор, IWC Schaffhausen Russia & CIS Анна Аникеева.

Global Woman Forum – это не теория и тренинги, это реальные бизнес-истории, вдохновляющие и предельно откровенные выступления; это правда бизнеса из первых рук, без популизма, универсальных секретов успеха, волшебных рецептов обогащения и мелких манипуляций; это Lifestyle выступления без цензуры, персональные выводы, честные рекомендации и личные истории.

Организаторы постарались максимально разнообразить и адаптировать программу под интересы женской аудитории. Участников ждут тренинги, мастер-классы, фото – и автограф-сессии, конкурсы и выступления артистов.

"Мы стремимся через реализацию идей, талантов, задатков, способностей и мечтаний каждой женщины развивать свободное предпринимательство в России!" – рассказывает главный организатор и вдохновитель мероприятия Олеся Ильина – "Мы верим, что создание атмосферы доверия и поддержки, а также вдохновляющие выступления экспертов и эффективный нетворкинг положат начало десяткам новых социальных и бизнес-проектов, которые изменят наш мир к лучшему".