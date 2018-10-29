Global Woman Forum пройдет в Москве

Прощание с Николаем Караченцовым Форум Главные события Москвы Новости "Дома-2" Гороскоп

Самое читаемое

Опубликованы фото абсолютно голой Алеси Кафельниковой
Облысевшая Волочкова довела народ до исступления
У беременной Меган Маркл смертельный недуг
Андреева покинула Россию после изгнания с Первого канала
Обрюзгший вид Корчевникова потряс народ
партнеры
Понедельник 29 октября
Лента новостей
17:19
Как отметить День народного единства в Москве
17:12
На Украине озвучили план возвращения Крыма
17:10
Звезду "Дома-2" экстренно госпитализировали
17:08
KIA объявляет комплектации и цены обновленного кроссовера Sportage
17:02
В Москве прошел лучший международный турнир года по бальным танцам
16:54
Кто поможет вкладчикам "Югры"
16:28
Варнава напугала поклонников болезненной худобой
16:15
Ученые нашли лекарство от смертельной болезни
16:04
В Москве памятники покраснели из-за опасного недуга
16:03
Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
16:02
Заявившая об уходе Меркель спровоцировала панику
16:01
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
15:48
Спасший мужчину с собачкой из ледяной воды герой попал на видео
15:40
Шикарная Захарова показала сногсшибательный подарок
15:37
Билан задумался о творчестве в туалете
15:27
Известная актриса умерла в Москве после тяжелой болезни
15:13
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги
15:13
Бросившего детей Жукова избили в гостях у Шепелева
14:59
Полуголый футболист оконфузился во время прямого эфира
14:54
Объявлено о новом расколе "Уральских пельменей"
14:40
Караченцов перед смертью запретил Поргиной рыдать на похоронах
14:38
Под Москвой столкнулись автовоз и самосвал
14:10
Дочь Николаева обратилась к Королевой: С Архипом могу посидеть
14:03
В Башкирии в массовом ДТП пострадали 8 человек
13:45
Обожающая экстремальный секс Кошкина проболталась о связи с кассиром
13:36
Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
13:36
Бузова жестоко наказала навязчивого жениха
13:33
Петербуржец ограбил магазин косметики ради бигуди
13:17
"Шишка вылезла": появились подробности загадочной смерти известного певца
13:02
Певцов на похоронах заговорил о грехах Караченцова
12:59
В Кубани присяжная влюбилась в обвиняемого и угодила под суд
12:49
Гагарина резко сменила имидж и спела в метро (видео)
12:47
71-летняя Татьяна Васильева перестала есть и поставила на всем крест
12:45
Трамп ударил в грязь лицом при входе в самолет
12:36
Избитый десантником журналист НТВ покончил с собой
12:29
В Москве загорелось здание ЗИЛа
12:28
Как Москва развивает спортивную инфраструктуру
12:20
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
12:13
"Специально выращивал": Максим Галкин показал большой живот
12:10
Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
12:08
Микрокредиты будут выдавать под 365% годовых
11:56
Жена Кержакова сообщила печальные вести о сыне: Он почти не говорит
11:49
Инвесторы активно строят социальные объекты в Москве
11:35
Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
11:33
"Пришлось признаться, что скотина": Рыбин и Сенчукова решились на аборт
11:25
Звезда телешоу "Дом-2" госпитализирована после зверского избиения
11:10
Вскрылись грязные подробности сделки с квартирой Максаковой
11:03
США направили авиацию к Крымскому мосту
10:52
Вениамин Голубицкий: Успешность девелопера зависит от работы с брендом
10:40
Маркл прижалась к полуголому лысому мужику на глазах у принца Гарри
10:36
Москвичей предупредили об опасности на дорогах
10:27
Стартует новый сезон сериала "Ольга"
10:22
Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
10:20
В Кузбассе более 130 горняков эвакуировали из шахты
10:03
Российские продукты решили облучать радиацией
09:51
Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова
09:43
Интимные фото и видео Мамаева с женой "слили" в Сеть
09:12
Трусы съехали: Волочкова сверкнула интимным местом
08:58
Медведева "озверела" из-за происков старого гея
08:53
Меркель крепко досталось за дружбу с Путиным
08:42
"Теперь урод": лицо звезды "Дома-2" перекосило после уколов
08:17
188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
08:14
В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох
19:59
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 октября 2018 года
18:48
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
18:02
Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
17:36
Погибли дети: в Удмуртии произошла смертоносная авария
16:48
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
16:04
Жена Кержакова подло обошлась с доверчивой Собчак
15:22
Роскошная Утяшева с глубоким вырезом возбудила россиян
14:45
Меньшову жестко приложили за оскорбление безутешной Поргиной
14:12
Известный телеведущий скончался от рака
13:30
Неожиданный поворот в деле о пропавшей без вести звезде "Дома-2"
12:53
Изголодавшуюся по сексу Седокову покорил молодой красавец
12:16
Улыбающаяся Ходченкова с выпирающим животом взбудоражила народ
11:36
Участника "Битвы экстрасенсов" объявили шарлатаном
11:07
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
10:55
Беременная Маркл сверкнула бедрами в платье для бедных
10:34
В Москве жестоко избили знаменитого музыканта
10:17
Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
10:00
Жуткий пожар в метро: почти 300 погибших
20:37
Экспедиция без санкции бюрократов
20:31
Пропавшую без вести звезду "Дома-2" объявили мертвой
20:08
Актер Сидихин впервые станет дедушкой
19:49
Известная модель потеряла грудь на красной дорожке
18:58
49-летняя Дженнифер Лопес выходит замуж
18:49
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 октября 2018 года
18:02
Отрекшийся от детей Олешко закрутил роман с молодой москвичкой
17:09
Раздавленная горем Пугачева резко осунулась
16:28
Живот уже не скрыть: Кейт Миддлтон беременна четвертым
15:51
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
15:12
Пережившая жуткое потрясение Бледанс оказалась в инвалидном кресле
14:28
Копия Королевой: Народ в шоке от 40-летней дочери Николаева
13:31
"Накопились претензии друг к другу": Муцениеце о разводе с Прилучным
12:48
Леру Кудрявцеву парализовало из-за смерти любимого мужчины
12:10
Избавившаяся от отца-инвалида Волочкова: Я за вас поживу
11:33
Туктамышева унизила надменную Медведеву
10:41
"Вы не в себе": Ани Лорак грубо заткнули на шоу "Голос"
10:22
Каким запомнился Николай Караченцов
10:06
Меган Маркл скрывает реальный срок беременности
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Затравленная после смерти Караченцова Поргина внезапно нашла спасение
Кокетливая Пугачева произвела фурор у гроба Караченцова
Раздавленная горем Пугачева резко осунулась
"Пропуск в ад": унижающему людей Первому каналу вынесли приговор
"Кобзону привет!": украинцы испортили прощание с Караченцовым
Cкандальные подробности завещания Николая Караченцова
Пресс-релизы

Global Woman Forum пройдет в Москве

Самые успешные женщины России соберутся 13-14 ноября в Москве, в едином пространстве Global Woman Forum. Мероприятие пройдет в формате Women2Women. 
прочитано 106 раз

Спикерами форума станут успешные женщины, которые добились больших достижений в разных сферах жизни: бизнесе, журналистике, культуре и искусстве. Они поделятся своим успешным опытом предпринимательства, создания и управления бизнесом, расскажут как проложить путь к успеху, найти призвание и преодолеть препятствия, сохраняя баланс между работой и личной жизнью.

Форум посвящен развитию женского предпринимательства, консолидации профессионально активных женщин России для выполнения общественно значимых задач в сложных экономических условиях. Участники обменяются передовым опытом, перспективами развития женского бизнеса на примерах лучших проектов и кейсов, а также обсудят проблемы, мешающие представительницам прекрасного пола начать свое дело.

Спикеры форума, вне зависимости от национальности, профессии или статуса, смогли реализовать свои мечты. Среди приглашенных экспертов: Член Сената Италии, заместитель государственного секретаря при Министерстве культурного наследия и деятельности Лучия Боргонзони;; глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридpе; основатель фонда "FAM International Center", шведский экономист-кибернетик Фатима Норелл; Президент Благотворительного Фонда NR Наталья Ротенберг; Руководитель Sberbank Private Banking Евгения Тюрикова; Руководитель Женской Ассоциации СКОЛКОВО, Основатель и директор агентства языковых переводов ANS Lingua Анна Резниченко; Основатель и президент компании FRYBEST, Платиновый партнер Тони Робинсона в России, обладатель Высшего Ордена Общественного признания "Почетный Гражданин России" Инесса Смирнова; Основатель и президент Холдинга“Ледово”, первая женщина миллионер в России Надежда Копытина; Управляющий директор Альфа Private Екатерина Милеева; председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева; Маркетинг Директор, IWC Schaffhausen Russia & CIS Анна Аникеева.

Global Woman Forum – это не теория и тренинги, это реальные бизнес-истории, вдохновляющие и предельно откровенные выступления; это правда бизнеса из первых рук, без популизма, универсальных секретов успеха, волшебных рецептов обогащения и мелких манипуляций; это Lifestyle выступления без цензуры, персональные выводы, честные рекомендации и личные истории.

Организаторы постарались максимально разнообразить и адаптировать программу под интересы женской аудитории. Участников ждут тренинги, мастер-классы, фото – и автограф-сессии, конкурсы и выступления артистов.

"Мы стремимся  через реализацию идей, талантов, задатков, способностей и мечтаний каждой женщины развивать свободное предпринимательство в России!" – рассказывает главный организатор и вдохновитель мероприятия Олеся Ильина – "Мы верим, что создание атмосферы доверия и поддержки, а также вдохновляющие выступления экспертов и эффективный нетворкинг положат начало десяткам новых социальных и бизнес-проектов, которые изменят наш мир к лучшему".

29 октября 2018, 17:14
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 октября 2018
просмотры: 123

Где обедать до конца октября

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
29 октября 2018
просмотры: 123

Queen Best Hits: единственный концерт в Москве

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 октября 2018
просмотры: 123

"Щелкунчик в Зарядье": балетоперная сказка для детей и взрослых

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 октября 2018
просмотры: 123

Эногастрономический ужин с крымскими винами пройдет в ресторане Modus

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 октября 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет конкурс "Мисс Офис-2018"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
24 октября 2018
просмотры: 123

В Москве пройдет благотворительный вечер с участием молодых звезд оперы

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 октября 2018
просмотры: 123

В Kalina Bar закрыли “Художественный мост”

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 октября 2018
просмотры: 123

Открытие международного конкурса для молодых композиторов "Новые классики"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 октября 2018
просмотры: 123

"Приношение великим романтикам": памятный вечер в Московской консерватории

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 октября 2018
просмотры: 123

В Крыму пройдет конкурс красоты "Царица России"

567

загрузить ещё

Политика

Меркель объявила об уходе после скандала с Путиным
Страшные тайны: кто хотел убить Анатолия Чубайса
Коварный Лукашенко плетет интриги с Порошенко за спиной Путина
В убийстве Трампа обвинят Россию

Шоу-бизнес

Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске
"Лишней земли нет": Хворостовского втянули в мерзкий скандал
Билан задумался о творчестве в туалете
Цымбалюк-Романовская в свадебном платье показала короткие голые ноги

Проишествия

188 человек на борту: пассажирский Boeing рухнул после взлета
В доме Хиллари и Билла Клинтон обнаружена бомба
"Пьяницы прыгали": покалеченных в римском метро россиян сделали виноватыми
"Истекали кровью полчаса": в Риме наплевали на покалеченных в метро россиян

Lifestyle

Стартует новый сезон сериала "Ольга"
Петросян, поющий медведь и надувная утка: "Би-2" порвали "Олимпийский"
Отмучился: трагическая судьба Николая Караченцова
Знаменитый артист умер перед выступлением в Москве
Шоу-бизнес

В Москве прощание с Караченцовым вызвало переполох

Введены ограничения для автотранспорта
Шоу-бизнес

Улыбающаяся вдова сделала заявление у гроба Караченцова

В Москве началось прощание с актером
Шоу-бизнес

Варнава напугала поклонников болезненной худобой

Недавно звезда сбросила 20 килограммов
Шоу-бизнес

Азиза с неутешительным диагнозом передвигается в инвалидной коляске

Артистка выступает несмотря ни на что

Гороскоп

Астрологический прогноз с 29 октября по 4 ноября
Совет на выходные
Эксперт высказалась об онкологии Михалковой
Россиянам предсказали месяц сексуальной опасности

Фоторепортажи

Заплаканные россияне проводили Караченцова в последний путь
43-летняя модель с накачанными мышцами разделась и произвела фурор
Эротические фото изгнанной из "Дома-2" красотки
Каким запомнился Николай Караченцов

Спорт

Медведева "озверела" из-за происков старого гея
Туктамышева унизила надменную Медведеву
Поклонники пришли в восторг от толстой Погребняк
Зверское избиение футболиста капитаном "Реала" попало на видео

Регионы

Жуткое нападение львицы на ребенка попало на видео
Атака украинцев на Крымский мост провалилась
Сжег и закопал: рассекречен тайник керченского стрелка
Месть за травлю: над керченским стрелком жестоко издевались
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru