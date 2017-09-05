Мособлгаз сдал в эксплуатацию новые газопроводы

В рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" Мособлгаз сдал в эксплуатацию газопроводы в деревне Старое городского округа Егорьевск и деревне Грибцово Рузского района. Протяженность построенных сетей составила 9,3 километра.

Строительство объектов программы газификации в деревнях Старое и Грибцово позволит обеспечить газом порядка 500 местных жителей. "До конца года в городском округе Егорьевск мы планируем построить газопроводы еще в трех населенных пунктах: деревнях Парыкино, Владычино и Леоново. А в Рузском районе – в шести населенных пунктах: деревнях Лыщиково, Глухово, Старониколаево, Новоивановское; поселках Колюбакино и Дорохово. Таким образом будут созданы условия для газификации в общей сложности более 3 тысяч местных жителей", – рассказал глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.

Об объектах программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе "Карта газификации Московской области" на сайте www.mosoblgaz.ru.