В Сколково обсудили безопасность детей
Безопасность детей – вопрос волнующий каждого родителя. Как в эпоху повсеместного распространения информационных технологий защитить ребенка от физической и психологической травмы? Генеральный директор медиапроекта [Б]езопасность Елена Ульянова отметила: “Сегодня вмешиваться в ментальность наших детей практически нереально. Мир остановить невозможно, а вот научить безопасно жить в этом мире – это реальная задача, которую каждый из нас должен перед собой поставить".
Основной конфликт в дебатах о безопасности дорожной среды зародился по теме введения беспилотных систем в автомобильное движение. Общественный деятель Дмитрий Чугунов заявил: "Источник проблем дорожного движения – человек. Если водителем станет робот, то он будет устранен". Директор по развитию АО "Группа Т-1" Игорь Хереш отметил: "На текущий момент недостаточно водителю проходить медосмотр перед рейсом, так как его состояние меняется в течение дня. В связи с этим необходимо вводить комплексные меры, позволяющие контролировать его работоспособность и снижать влияние человеческого фактора". Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Правительства Москвы (ГКУ ЦОДД) Александр Евсин разделил мнения коллег:"Роботы должны дополнять человека, так как только он может контролировать их работу". Говоря о безопасности автомобилистов, генеральный директор "Газпромнефть-Лаборатории" Виктор Чуяков отметил, что Россия является крупнейшим импортером высококачественного топлива в Европу. "При этом риск приобретения нелегальных нефтепродуктов по-прежнему велик и несет в себе угрозу здоровью и благосостоянию людей. Для нас широкое обсуждение вопросов топливной безопасности – это возможность обмениваться мнениями и открыто делиться с рынком достижениями в построении эффективной системы контроля качества топлива на АЗС".
На секции "Охрана труда" руководитель направления по промышленной, экологической безопасности, охране труда и гражданской защите структуры региональных продаж "Газпром нефти" Мария Беляева подняла актуальный вопрос: "Необходимо ли в реалиях нашей страны освещать проблемы охраны труда: кто является конечной заинтересованной аудиторией и волнует ли ее социальная ответственность компании по отношению к рабочим кадрам?". Олег Сердюк главный редактор Гетсиз.ру, заметил: "Для эффективного освещения тематики охраны труда и чтобы заинтересовать общество, необходимы современные способы подачи информации: к примеру, продвижение через блоггеров и их YouTube каналы, телевидение – не панацея".
Марат Сафиулин – руководитель Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров о форуме:"Финансисты, потребители, государственные органы смотрят на рынок с разных сторон и имеют о нем разные представления. Но в ходе дискуссий мы продвинулись в сторону лучшего понимания интересов и проблем друг друга, что поможет выработке эффективных решений в интересах российского потребителя финансовых услуг".
Директор по развитию бизнеса АО "Группа Т-1" Игорь Хереш отметил: "Отличительная особенность данного мероприятия в том, что здесь собраны эксперты, с совершенно разными точками и углами зрения. Это чрезвычайно важно, как для формирования целостной картины происходящего, так и для того, чтобы тщательного разобрать проблематику вопроса и найти способы реально решить проблему аварийности на дорогах".
По завершении деловой части форума, состоялась церемония награждения лучших инициатив в области безопасности человека и общества Safety Leaders Award 2017. Среди 20-и номинаций лучшими признаны – Министерство финансов за проект по повышению финансовой грамотности, Газпромнефть-Лаборатория за систему контроля качества моторного топлива на АЗС сети "Гезпромнефть", "ЛеКаС" за инновационное решение "Туман безопасности", Группа "Т-1" за развитие инновационных продуктов и сервисов в области телематики, а также Лауреатами стали S7 Airlines, МТС, 3M Россия, ФСК "Лидер", Уральские авиалинии, телеканал Москва24, медиаплатформа [Б]езопасность, Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд., МГТС, ГОЛЬФСТРИМ охранные системы, МИР СЕЙФОВ, ID Finance (кредитный сервис MoneyMan), R-Vision, Нева металл посуда и другие.
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