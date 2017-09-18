В ММДМ пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса"

21 сентября 2017 года в Светлановском зале Московского Международного Дома Музыки пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса". Прозвучат самые красивые танцы и песни, написанные династией Штраус. Концерт обещает стать настоящим праздником восхитительных мелодий.

Иоганн Штраус – сын, титулованный "король вальса", создатель таких шедевров венской классической оперетты, как "Летучая мышь" и "Цыганский барон", автор множества вальсов, полек, галопов и маршей. В концерте прозвучат самые известные его вальсы "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Кайзер-вальс", польки "Трик-трак", "Пиццикато", "На охоте", "Гром и молния". Перу Иоганна Штрауса – отца принадлежит легендарный "Марш Радецкого". Его музыкальный талант продолжил свое пышное цветение в трех сыновьях. Отец был еще в зените славы, когда Иоганн-младший осмелился на творческое соперничество и дебют молодого артиста превратился в его триумф. Оркестр Штрауса-сына хотели слушать везде – в Вене, Париже, Нью-Йорке, Петербурге, Берлине. Красота и бесконечное разнообразие мелодий, изобретательность, остроумие его танцевальных пьес неотразимо воздействовали на любую публику – от жителей городских окраин до знаменитых музыкантов мира. Два брата Йозеф и Эдуард Штраус также продолжили семейную музыкальную традицию. В соавторстве именно с Йозефом появилась популярнейшая Полька-пиццикато. Более 500 произведений оставил старший из братьев Иоганн, примерно по 300 принадлежит Йозефу и Эдуарду.

В концерте принимает участие солистка Государственного академического Большого театра России Дарья Зыкова. Лауреат международных конкурсов и фестивалей: "Belle voce" (Gran Prix, 2002), "Аrs Longa" (2005, 2007, 2008), "Primavera Classica" (2005, 2007, 2008, 2009), "Голоса ХХI века" (2007, 2008, 2009, 2011), "Спасская башня" (2012), Summertime (2012) и др. Выступала в Австрии, Германии, Италии, Испании, Японии, Корее, США.

Категория 6+

Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8