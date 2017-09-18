В ММДМ пройдет Штраус-гала "Сказки Венского леса"
Иоганн Штраус – сын, титулованный "король вальса", создатель таких шедевров венской классической оперетты, как "Летучая мышь" и "Цыганский барон", автор множества вальсов, полек, галопов и маршей. В концерте прозвучат самые известные его вальсы "Сказки венского леса", "На прекрасном голубом Дунае", "Весенние голоса", "Кайзер-вальс", польки "Трик-трак", "Пиццикато", "На охоте", "Гром и молния". Перу Иоганна Штрауса – отца принадлежит легендарный "Марш Радецкого". Его музыкальный талант продолжил свое пышное цветение в трех сыновьях. Отец был еще в зените славы, когда Иоганн-младший осмелился на творческое соперничество и дебют молодого артиста превратился в его триумф. Оркестр Штрауса-сына хотели слушать везде – в Вене, Париже, Нью-Йорке, Петербурге, Берлине. Красота и бесконечное разнообразие мелодий, изобретательность, остроумие его танцевальных пьес неотразимо воздействовали на любую публику – от жителей городских окраин до знаменитых музыкантов мира. Два брата Йозеф и Эдуард Штраус также продолжили семейную музыкальную традицию. В соавторстве именно с Йозефом появилась популярнейшая Полька-пиццикато. Более 500 произведений оставил старший из братьев Иоганн, примерно по 300 принадлежит Йозефу и Эдуарду.
В концерте принимает участие солистка Государственного академического Большого театра России Дарья Зыкова. Лауреат международных конкурсов и фестивалей: "Belle voce" (Gran Prix, 2002), "Аrs Longa" (2005, 2007, 2008), "Primavera Classica" (2005, 2007, 2008, 2009), "Голоса ХХI века" (2007, 2008, 2009, 2011), "Спасская башня" (2012), Summertime (2012) и др. Выступала в Австрии, Германии, Италии, Испании, Японии, Корее, США.
Категория 6+
Адрес ММДМ (Светлановский зал): Космодамианская набережная, дом 52, строение 8
Благодаря выходу на российский рынок китайского туроператора, курорты Китая станут доступнее
Ежегодный Форум "Safety Leaders" посвящен вопросам безопасности человека и общества
Телеканал MTV Россия запускает новое развлекательное издание о музыке на базе MTV.ru
Один из самых самобытных и популярных джазовых музыкантов возвращается в Россию
Протяженность построенного объекта составила 10,3 километра
В Москве пройдет фестиваль "Формула Студент" – городской праздник автоспорта и науки
Опрос показал очень интересные факты
Будут выбраны самые красивые работницы России и стран СНГ
В выставке примут участие более 150 дизайнеров и коллекционеров из разных стран
15 октября на сцене ДК им. Зуева покажут спектакль Театра на Юго-Западе о графе-вампире
После потери ребенка бывшая девушка Прохора Шаляпина пошла вразнос
Пользователи Сети кипят от возмущения
Актриса дала пронзительное интервью
Звезда "Дома-2" рассказала о знакомстве с матерью избранника