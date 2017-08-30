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Пресс-релизы

Сеть отелей ibis отметила 10 лет работы в России

Фото: Пресс-служба
Сеть отелей ibis отмечает десятилетие работы в России, Грузии и СНГ. За это время бренд, входящий в международную группу AccorHotels, завоевал большую популярность среди российских и иностранных туристов, и это наглядно доказывают цифры: в 23 отелях бренда каждый день шеф-повара готовят 6 500 завтраков, 3 450 ibis-бургеров и 2 300 килограммов бефстроганов по фирменному рецепту.
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Самый большой отель сети – ibis Москва Киевская на 350 номеров, самый маленький – ibis Styles Львов Центр на 77 номеров, самый северный ibis находится в Санкт-Петербурге, самый южный – ibis Styles в Тбилиси. Больше всего отелей, пять, было открыто в 2015 году. 9 отелями бренда управляют женщины.

Фото: Пресс-служба

За 10 лет дизайн отелей был ibis обновлялся три раза: среди молодой активной аудитории бренда очень популярна уличная культура, поэтому её мотивы используются в дизайне номеров и общественных пространств, а шеф-повара ресторанов ibis Kitchen предлагают простые и вкусные блюда современной городской кухни. Один из самых ярких проектов бренда – ibis Street Art / Street Food направлен на интеграцию бренда в культурный контекст мегаполисов, где расположены отели, и открытие новых имен локального стрит-арта. Проект был запущен в России в 2015 году и сегодня охватывает уже несколько стран и даже континентов. В первый год хэдлайнером проекта выступил известный уличный художник Миша Мост, в 2016 году его сменил лидер московской стрит-арт команды ZUKCLUB Сергей Овсейкин: под его кураторством в 8 городах России и СНГ прошли стрит-арт баттлы, в которых приняло участие около 50 молодых художников.

В 2017 году хэдлайнером проекта стал уличный художник Zak Мini Мonster, который создал для бренда ibis гигантское граффити на стене одного из московских домов. Это первый случай создания мюрала для отельного бренда в России. Кроме того, художник разработал дизайн селфи-боксов с уникальными персонажами уличной культуры собственного авторства для конкурса в социальных сетях.

Фото: Пресс-служба

На гала-ужине, посвященном юбилею бренда, который состоялся 29 августа в отеле ibis Москва Динамо, Zak Мini Мonster провел мастер-класс по стрит-арту для журналистов и блогеров. Здесь же были подведены итоги третьего сезона ibis Street Art / Street Food: в юбилейный год блогеры из Москвы, Петербурга, Калининграда, Казани, Ярославля и Нижнего Новгорода составили маршруты по стрит-арт-объектам своего города и представили их на суд публики на своих личных страницах в социальных сетях. Автор маршрута, который набрал наибольшее количество лайков и шеров, был отмечен специальным призом от бренда ibis. А центральным событием вечера стала благотворительная акция, все собранные средства от которой будут перечислены в фонд помощи сиротам "Арифметика добра".

30 августа 2017, 17:02
ПРЕСС-РЕЛИЗ
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Первый фестиваль китайской живописи Гунби пройдет в Москве

Выставка объединит работы 20 современных китайских и российских живописцев

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29 августа 2017
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Вырученные средства пойдут на лечение подопечных благотворительной организации

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Работы проводились в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года"

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