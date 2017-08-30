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Пресс-релизы

Первый фестиваль китайской живописи Гунби пройдет в Москве

Фото: пресс-служба
С 7 по 24 сентября в Москве впервые пройдет фестиваль, посвященный творчеству современных российских и китайских художников традиционной китайской живописи в стиле Гунби. В рамках фестиваля в ЦДХ на Крымском валу пройдет экспозиция работ более 20 современных художников из России и Китая, а также мастер-классы по живописи.
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С китайского языка слово "гунби" дословно переводится как "тщательная или прилежная кисть". Этот стиль изображения, зародившийся около 2000 лет назад, отличает особое внимание к деталям, парадность, декоративность, пышность и изящество. Для картин в этом стиле характерно наличие тщательно выписанных контурных линий, обрисовывающих предметы и детали. Не зря этот стиль так и называют "стилем четких линий". Сделав абрис, художник закрашивает рисунок минеральными красками. Поскольку такие краски весьма долговечны и создают яркий колер, картины в стиле Гунби выглядят очень декоративно. Именно в стиле Гунби работали художники, оформлявшие росписью интерьеры дворцов императора и знати.

Фото: пресс-служба

Художники, работавшие у императора, обязаны были владеть стилем Гунби. У императора был целый штат художников, работавших только в этой технике. И только обеспеченные люди могли позволить себе приобретать такие картины. Свитки хранились в строжайшей тайне во дворце императора и покоях богатых семей.

Выставка в Москве объединит работы 20 современных китайских и российских живописцев, которые представят пейзажи, изображения красавиц, цветов и птиц, животных и рыб. Любимые сюжеты – пионы, лотосы, карпы, все, что имеет благопожелательное значение в китайской живописи. Работы профессиональных современных художников поразят присутствующих тщательной прорисовкой: усики мотыльков, шерстка животного, нежный румянец щек красавиц или тончайшие цветовые нюансы бутонов цветов, все это виртуозно отражено в работах художников. Все присутствующие смогут соприкоснуться с искусством живописи Китая и почувствовать насколько оно завораживающе.

Фото: пресс-служба

С 7 сентября начнется выставка работ российских художников. Также будут представлены произведения известного китайского художника Гун Сюэцин. Он не только преемник китайской классической техники рисования в стиле Гунби, но и новатор, сумевший объединить западную манеру рисования с китайскими техниками, сотворив новый стиль в Китайской живописи. Гун Сюэцин смело соединяет реалистичные сюжеты и иллюзию в одном произведении. Его картины отличает необычный ритм заполнения полноты и пустоты пространства, а прекрасная структура композиции – показывает способности и мастерство художника.

19 сентября начнется экспозиция живописи знаменитых китайских художников Ли Чжэ и Чжоу Бин. Авторы, признанные в Китае как выдающиеся мастера в стиле Гунби и Могуфа, лично представят свои работы в Москве.

Фото: пресс-служба

Ли Чжэ является художником Института живописи в стиле Гунби Министерства культуры КНР и автором многочисленных пособий для обучения, которые известны не только в Китае, но и в России. Традиционная китайская живопись для Ли Чжэ – увлечение всей его жизни. Он один из основоположников направления живописи, изображающего птиц и цветы в естественной среде.

Знаменитый китайский художник Чжоу Бин – самый яркий представитель из тех, кто работает в стиле Гунби, участница и лауреат многих выставок. Мастер представляет направление Могуфа, так называемое бесконтурное Гунби.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ

ЦДХ

7 сентября (чт)        18:00 – 20:00 Церемония торжественного открытия фестиваля и выставки картин русских художников. В программе: welcome drink, дегустация чая, осмотр экспозиции, демонстрации техники рисования Гунби от российских художников.

19 сентября (вт)      18:00 – 20:00 Открытие выставки картин китайских художников Ли Чжэ и Чжоу Бин. В программе: встреча с художниками, чайная церемония, музыкальный концерт.

АДРЕС: Москва улица Крымский Вал, 10

SHERSTON HOTEL MOSCOW

15 сентября (пт)        Весь день       Мастер-классы Ли Чжэ – Белка

16 сентября (сб)        Весь день       Мастер-классы Ли Чжэ – Белка

17 сентября (вс)        Весь день       Мастер-класс Чжоу Бин – Пион

21 сентября (чт)        Весь день       Мастер-класс Ли Чжэ – Собачка

22 сентября (пт)        Весь день       Мастер-класс Ли Чжэ – Собачка

23 сентября (сб)        Весь день       Мастер-класс Ли Чжэ – Собачка

24 сентября (вс)        Весь день       Мастер-класс Чжоу Бин – Тюльпаны

АДРЕС: Москва, Гостиничный пр-д, 8/1

30 августа 2017, 14:03
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