Суздаль приглашает на фестиваль "Медовуха Fest 2017"

8 и 9 сентября в Суздале состоится яркое праздничное событие – второй гастрономический фестиваль "Медовуха Fest 2017". В этом году мероприятие пройдет в Парке 950-летия города. Два дня веселья, музыки, танцев, спорта, еды и, конечно, медовухи!

В прошлом году на фестиваль "Медовуха Fest" приехали жители из всех городов Владимирского региона. В этом году организаторы выбрали максимально комфортное место отдыха для всей семьи – Парк 950-летия Суздаля и предложили провести weekend в атмосфере позитива и радости, сделав программу фестиваля насыщенной активностями.

Главные цели фестиваля – популяризация города Суздаля, города не только богатого историческим прошлым, но и современного, молодого, динамичного, а также привлечение внимания общественности к гастрономическим традициям Владимирской области.

"Медовуха Fest" – уникальное событие для жителей Суздаля и его гостей, это два дня праздничного настроения. Интерес к празднику большой и у жителей из всех близлежащих городов.

На территории фестиваля расположатся 11 тематических площадок. На одной из них – в гастрономическом квартале свою гастрономию предложат лучшие производители Владимирской области. На фудкортах лучшие повара представят блюда – визитные карточки Владимирской области, фермерские хозяйства привезут мясные и рыбные деликатесы, сыры, выпечку и, конечно, мед. Посетителей ждет два дня гастрономических мастер-классов от Chef’s club и ведущих экспертов. Стритфуд представит кафе и рестораны со специальными медовыми предложениями.

"Национальная русская кухня в течение долгого времени была несправедливо забыта и нередко воспринимается как нечто архаичное, – говорят организаторы. – Фестиваль призван сломать этот стереотип, доказать, что гастрономическая культура – это современно и модно. Именно современный взгляд на застолье и должен стать объединяющей идеей фестиваля. А застолье предполагает не только еду и напитки, но и застольный этикет, песни, танцы, прогулки, а главное – дружеское общение, обмен эмоциями".

Главная изюминка фестиваля – конкурс "Народная дегустация", в котором участвуют восемь предприятий, производителей медовухи из четырех регионов России. Гостям фестиваля будет предложено продегустировать и выбрать самую вкусную, самую ароматную и самую медовую медовуху.

Разнообразна и развлекательная программа. Гостей ждет 13 видов развлечений: музыкальные, творческие и танцевальные мастер-классы, спортивные соревнования и дегустации. На главной сцене фестиваля выступят 15 известных творческих коллективов, артистов и музыкальных групп, среди них звезда телепроекта "Голос" Эдвард Хачарян, группа OxFord, Мэдэгма Доржиева, My Baby’s Blues Band, Zubrinov Brutality Test, а также фирменное бармен-шоу и красочное световое шоу.

Фестиваль ориентирован на семейную аудиторию, поэтому особое внимание уделено досугу родителей с детьми. В течение двух дней фестиваля будет работать детская игровая площадка. Для маленьких гостей подготовлена увлекательная программа с мастер-классами и театральными постановками.

9 сентября пройдет чемпионат по мини-футболу, который приурочен проекту "Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018". В футбольном турнире за кубок фестиваля сойдутся несколько команд из числа гостей. Завершится состязание церемонией награждения на главной сцене. В спартакиаде под девизом "Медовуха для укрепления духа!" посетителям предложат поучаствовать в силовых соревнованиях (русские богатыри, жонглирование гирями, поднятие тяжестей — бочонков, бревен, колодцев и пр.)

"Медовуха Fest" – площадка комфортного отдыха, здесь можно послушать интересные лекции, посетить открытые кинопоказы.

Любители квестов познакомятся с достопримечательностями и легендами Суздаля, в рамках "Медовухи Квест" им будет предложено посетить 17 точек. Вступить в игру сможет любой желающий, финалисты получат подарки и станут участниками розыгрыша супер-призов, который пройдёт на главной сцене.