В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби

С 19 по 22 октября осенняя выставка "Атмосфера Творчества" вновь соберет всех влюбленных в творчество и рукоделие под одной крышей. Отличительной чертой всех выставок "Атмосфера Творчества" является теплая и уютная атмосфера. В этот раз создать нам ее поможет… зонтик! С первых минут вы окажетесь под ярким небом из множества разных, уникальных зонтиков.

Участники выставки, а это около 200 компаний различной специализации – пэчворк, декупаж, вышивка, бисер, мыло, кружево, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, представят как наборы для творчества, фурнитуру, так и готовые изделия.

География участников: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Харьков и другие города.

Если вы еще не нашли себя в творчестве, то специально для вас под нашим небом из зонтиков будет работать творческая мастерская – зона мастер-классов, в которой на протяжении всех четырех дней выставки вы сможете попробовать себя в разных видах творчества, а потом на основной площадке купить все необходимое для занятия любимым делом дома.

"Атмосфера творчества" – не просто ярмарка товаров от мастеров со всей России и из ближнего зарубежья, это одно из важнейших событий в мире рукоделия, уникальная площадка для творческих встреч, проведения конкурсов и шоу.

С каждым годом проект "Атмосфера творчества" становится более масштабным, количество участников и посетителей растет.

Программа мероприятий: