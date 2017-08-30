В Москве пройдет выставка-продажа товаров для рукоделия и хобби
Участники выставки, а это около 200 компаний различной специализации – пэчворк, декупаж, вышивка, бисер, мыло, кружево, лэмпворк, скрапбукинг и квиллинг, представят как наборы для творчества, фурнитуру, так и готовые изделия.
География участников: Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Саратов, Ростов-на-Дону, Харьков и другие города.
Если вы еще не нашли себя в творчестве, то специально для вас под нашим небом из зонтиков будет работать творческая мастерская – зона мастер-классов, в которой на протяжении всех четырех дней выставки вы сможете попробовать себя в разных видах творчества, а потом на основной площадке купить все необходимое для занятия любимым делом дома.
"Атмосфера творчества" – не просто ярмарка товаров от мастеров со всей России и из ближнего зарубежья, это одно из важнейших событий в мире рукоделия, уникальная площадка для творческих встреч, проведения конкурсов и шоу.
С каждым годом проект "Атмосфера творчества" становится более масштабным, количество участников и посетителей растет.
Программа мероприятий:
Торжественное открытие выставки
Атмосферные посиделки
Более 50 творческих мастер-классов
Конкурсы, розыгрыши и подарки для гостей выставки
Товары для рукоделия и хобби от 200 участников
Шоу мастер-классы от декораторов
Главная изюминка фестиваля – конкурс "Народная дегустация"
Целью мероприятие было познакомить гостей с самой редкой кошкой в мире
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Мероприятие посетили более 6000 гостей
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