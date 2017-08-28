Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"

Липницкая завершила карьеру Убийство блогера в Москве Свадьба Шурыгиной Скандал с Серебренниковым "Дом-2"

Самое читаемое

Оба мужа Глаголевой едва сдерживались у гроба
Внук Пугачевой плюнул в лицо устроителям своей дорогой свадьбы
Звезду "Дома-2" умоляют показать сына врачам
Корчевникова на "России" заставили лебезить и унижаться перед Малаховым
Ольга Бузова осталась без волос
партнеры
Понедельник 28 августа
Лента новостей
18:52
Москва встала в пробках из-за непогоды
18:48
Россиян возмутило оскорбление памяти погибших в Сирии добровольцев
18:22
"ИГ" взяло ответственность за нападение в Дагестане
18:13
Подрабатывающая проституцией полицейская находится в декрете
17:36
Мережко назвал сбежавшего на Украину актера подонком
17:26
От инфаркта и диабета спасет женитьба
17:09
Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
16:55
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
16:46
Калашникова после инъекций стала похожа на Лопыреву
16:27
В Москве очистят берега Яузы
16:18
Евросоюз задвинул Украину на последнее место
16:04
В Турции умер российский турист
15:59
Володин призвал местные власти работать эффективнее
15:53
В Москве арендодатели избили беременную женщину
15:50
Бесстыжий секс молодой парочки на перроне попал в Сеть
15:45
Липницкая завершила карьеру после тяжелой болезни
15:40
Расстрел депутата в Чечне попал на видео
15:39
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
15:34
Макрон с пожилой женой взяли малыша из приюта
15:15
62-летнего Криса Кельми отравили
15:04
Тайная страсть Абрамовича после развода с Жуковой
14:58
Утяшева о страсти Мигеля к новой наставнице в "Танцах"
14:53
Госдума готова помочь регионам благоустроить города
14:36
Медбрат признался в убийстве 90 пациентов
14:20
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
14:18
Почему спаивают Евгения Осина
14:17
Медики разработали лекарство от инфаркта и рака
14:17
Из озера под Петербургом выловили утопленницу с ссадинами
14:06
Четыре чашки кофе в день спасут от смерти
14:06
Поклонники рыдают из-за потери солистки Serebro
14:03
Высоцкая в лифчике и шортах довела до мурашек
14:02
Задержан организатор контрабанды метадона Саша Могилевский
13:53
В Уфе в машине взорвалась бомба
13:51
Пользователи гаджетов и соцсетей попали в электронный концлагерь
13:41
Сбежавший актер Пашинин "ловит кайф" от войны в Донбассе
13:38
В Москве закончился сезон отключений горячей воды
13:35
Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
13:27
В Хакасии прошла акция "Аллея Шахтерской славы"
13:26
Ученые разработали вакцину против наркотиков
13:22
5 главных принципов воспитания ребенка
13:14
На Украине случилась истерика после слов Кобзона о Януковиче
13:11
Навку поздравили с пополнением в семье
13:09
Хвалынск стал центром притяжения художников
12:56
Названы самые богатые жены чиновников
12:50
В аварии с маршруткой пострадали десять пассажиров
12:44
Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
12:39
В Москве пенсионер зарезал пожилую жену
12:34
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
12:32
Водитель без прав насмерть сбил женщину с дочерью в Архангельске
12:19
Малахов хочет жениться на Пугачевой
12:06
НЛО попало на камеры видеонаблюдения (видео)
12:03
Сотрудника Первого канала обругали за женитьбу на Шурыгиной
12:00
Сын актера из "Интернов" отказался от явки с повинной
11:50
Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
11:42
Обвиняемого в убийстве школьницы нашли мертвым в СИЗО
11:41
Психологи назвали главную проблему XXI века
11:33
В Москве сотрудницу полиции задержали за подработку интимом
11:21
Во Франции умерла известная актриса
11:19
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
11:09
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
11:07
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
11:07
Россияне назвали идеальный возраст для брака
10:59
Под Иркутском водитель катка насмерть задавил пенсионерку
10:52
Российских водителей вынуждают оплачивать чужие штрафы
10:49
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
10:47
В Ботаническом саду в Москве нашли труп
10:43
Откровенные признания Брижит Макрон произвели фурор
10:40
Возмущенный Кобзон запретил внучке участвовать в "Голосе"
10:33
Следователя ФСБ ограбили в Москве
10:09
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
10:07
Число жертв пожара в доме престарелых в Красноярске выросло
09:56
Гостей с "московскими" фамилиями бесплатно пустят в Исторический музей
09:49
Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены
09:35
В Москву снова вернется лето
09:32
Десятки пар поженятся в усадьбах и дворцах Москвы в День города
09:25
На востоке Москвы уровень сероводорода превышен в четыре раза
09:11
Савичева о дочке: Как же долго мы к этому шли
09:07
Человек погиб при пожаре в доме престарелых в Красноярске
09:01
Любителей водки ждет новое потрясение
08:55
Собянин дал Трампу от ворот поворот
08:45
Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
08:41
Тарасовой стало "смешно" из-за новой травмы Сотниковой
08:20
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
08:15
Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве
08:07
Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
07:45
Водитель сбежал с места смертельной аварии под Москвой
18:26
Возмутительные фото Ольги Бузовой
18:05
Гости устроили из свадьбы дочери Турецкого концерт
17:32
Смертельная авария с ребенком в Москве попала на видео
17:15
Три альпиниста погибли в Альпах
17:08
В Сети восхитились псом-"мародером" (фото)
16:50
В Турции погиб турист из России
16:42
США щелкнули по носу Украину ядерным оружием
16:07
Дочь раскрыла подробности последних часов жизни Ислама Каримова
15:38
Лидер украинских радикалов умер в Египте
15:17
Под надзором Минобороны в Сирии уничтожены 800 террористов
15:06
Лазарев пожаловался на проблемы на отдыхе в США
14:43
Толкалина поразила снимком в прозрачном платье
14:26
В Москве машина сбила двух человек
14:09
В США застрелили угрожавшую самоубийством женщину
загрузить ещё
﻿

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шурыгина выходит замуж за оператора с Первого канала
Вороненков с новым лицом вернулся к бывшей жене
Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок
Перед смертью Глаголева взорвалась из-за измены
Располневшая 58-летняя Гузеева шокировала телесами в бикини
Борис Грачевский снова женился
Пресс-релизы

Второй фестиваль Skolkovo Jazz Science прошел в "Сколково"

Фото: Пресс-служба
26 августа в Инновационном центре "Сколково" состоялся второй музыкальный фестиваль с научной программой Skolkovo Jazz Science. Самое интересное джазовое событие лета объединило на своей площадке ведущих российских и иностранных исполнителей, научные дискуссии и лекции, музыкальные инсталляции, арт-объекты, детские игровые пространства, маркет винила и фудкорт.
прочитано 175 раз

Фестиваль Skolkovo Jazz Science в 2017 году посетили более 6000 гостей.

На двух сценах фестиваля Classic Stage и Young Blood Stage выступили 10 музыкальных коллективов и исполнителей. На главной сцене зрители Skolkovo Jazz Science встречали пианиста Юрия Фаворина с  Московским камерным оркестром Musica Viva под управлением Александра Рудина, группу "Маримба Плюс", акапельное трио Jukebox Trio, пятикратного номинанта на премию Grammy пианиста из США Кристиана Сандса и его трио.

Фото: Пресс-служба

"Программа, которую мы исполнили на фестивале – новая музыка, раньше ее никто не слышал. Мы начинали в своем творчестве с, казалось бы, простых вещей, а потом так увлеклись, что решились удивить слушателей. На фестивале в "Сколково" мы об этом не пожалели. Атмосфера была очень позитивной и вдохновляющей нас самих", – рассказал Кристиан Сандс.

Завершал программу Classic Stage хэдлайнер фестиваля Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Специальным гостем главной сцены стала юная исполнительница с феноменальным сильным голосом Ярослава Симонова.

Фото: Пресс-служба

"Сегодня наш оркестр радовал зрителей искрометными импровизациями и, конечно же, мы представили публике потрясающую 13-летнюю Ярославу Симонову, юную звезду нашего шоу" – сказал Игорь Бутман, добавив, что фестиваль в "Сколково" был создан для того, чтобы люди развлекались, отдыхали, приходили семьями или просто знакомились друг с другом и с инновационным центром.

На площадке Young Blood Stage свои сеты и композиции представили "Число ПИ", JEKKA, Yana Blinder, Антон Маскелиаде британский музыкант Azekel, который впервые представил на суд слушателей несколько своих новых композиций. По словам Azekel, "Фестиваль Skolkovo Jazz Science – это лучшее место для представления инноваций в музыке вообще, и для премьерной презентации новых хитов". 

Самым значимым событием дня в научной части программы стала публичная дискуссия профессора, доктора биологических наук Татьяны Черниговской и журналиста Александра Архангельского на тему "Искусственный интеллект: за или против человека?". Дискуссия прошла на главной сцене фестиваля и собрала больше тысячи слушателей.

Фото: Пресс-служба

По словам организаторов, Skolkovo Jazz Science в этом году проявил свой особый формат, обрел свою публику и свою индивидуальную атмосферу.

"Второй джазовый фестиваль в Сколково стал знаковым событием развивающейся территории, продемонстрировал огромный потенциал творческой энергии, которую несут музыка и наука", – отметила вице-президент Фонда "Сколково" Елена Зеленцова.

Проведение третьего музыкального фестиваля с научной программой Skolkovo Jazz Science намечено на 25 августа 2018 года. Его лайн-ап организаторы намерены опубликовать будущей весной.  

28 августа 2017, 14:15
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 августа 2017
просмотры: 123

В Царицыно пройдет ежегодный Большой Екатерининский Бал

Это проект о главном достоянии России – ее народах

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
25 августа 2017
просмотры: 123

Фестиваль Skolkovo Jazz Science готовит новые сюрпризы

Посетители погрузятся в будущее науки, культуры, медиа и технологий

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
23 августа 2017
просмотры: 123

Участники Skolkovo Jazz Science помогут фонду "Детские Сердца"

Вырученные средства пойдут на лечение подопечных благотворительной организации

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 августа 2017
просмотры: 123

Мособлгаз ввел в эксплуатацию газопровод в Истре

Работы проводились в рамках губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года"

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 августа 2017
просмотры: 123

Россиян заставят смеяться пять дней

В режиме нон-стоп будут происходить грандиозные стендап-вечеринки

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
22 августа 2017
просмотры: 123

Подводную трагедию ждут в Москве

Премьера фантастического музыкально-театрального шоу состоится в концертном зале ЦДХ

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 августа 2017
просмотры: 123

Грандиозное шоу "Vivaldianno. Город зеркал" впервые приезжает в Москву

Классика никогда еще не была столь зрелищной

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 августа 2017
просмотры: 123

Эко-фестиваль "День Леопарда" пройдет в Москве

Цель фестиваля – познакомить гостей с самой редкой кошкой в мире

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
21 августа 2017
просмотры: 123

Второй джазовый фестиваль Skolkovo Jazz Science обнародовал свою программу

Программа включит в себя выступления артистов, дискуссии и научные интерактивные проекты

567
ПРЕСС-РЕЛИЗ
19 августа 2017
просмотры: 123

Суд удовлетворил апелляцию топ-менеджера "Транснефть-Балтика"

Судебное разбирательство длилось несколько месяцев

567

загрузить ещё

Политика

Евросоюз задвинул Украину на последнее место
Болтун Волкер промахнулся с "заморозкой" Донбасса
Нетаньяху объяснил внезапную встречу с Путиным
Глава МИД Германии угодил в нацисткий скандал из-за Украины

Шоу-бизнес

Внешность Александра Маслякова опечалила публику
Подробности зверского избиения звезды "Дома-2"
Шурыгина собралась замуж из-за беременности
62-летнего Криса Кельми отравили

Проишествия

Друзья драчуна-актера раскрыли новую причину убийства блогера
Экстрасенсы "очистили душу" пожилому мужчине за $147 тысяч
Впавшая в кому на отдыхе в Турции россиянка умерла в Москве
Лидер украинских радикалов умер в Египте

Lifestyle

Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова
В Сети взбунтовались против российского "Доктора Хауса"
Съемки фильма Серебренникова о Цое заморозят
Раскрыты баснословные доходы актеров из "Игры престолов"
Происшествия

Сын актера "Интернов" пустился в бега после убийства блогера в Москве

Дело о расправе над молодым человеком в парке Горького получило неожиданный поворот
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов скрывается после смерти жены

Мужчина предпочитает скрываться от прессы
Общество

Мне не нравится твоя шляпа: убийство блогера в Москве вызвало шок

Кто виноват в смерти Стаса Думкина
Спорт

Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила

Липницкая была звездой, а звездам свойственно рано гаснуть

Гороскоп

Гороскоп с 28 августа по 3 сентября
Судьба Серебренникова предрешена
Совет на выходные
Малахов оставил Борисова без любви

Фоторепортажи

Престарелый Табаков насмешил своим нелепым видом
Муж Жасмин вышел в свет после приговора
Возмутительные фото Ольги Бузовой
Как Мейвезер побил заносчивого Макгрегора

Спорт

Тарасова об уходе Липницкой: Она всех осчастливила
Мейвезер унизил Макрегора в бое века
Шарапова показала шикарную фигуру в новом платье для турнира
Мир заговорил о третьем ребенке Месси

Регионы

Родители "пьяного" мальчика потребовали 10 миллионов
Умывшего девушек зеленкой таксиста проверит полиция
На Россию обрушился августовский снегопад
После смертельной аварии на Кубани нашли десятки нарушений
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru