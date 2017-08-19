Суд удовлетворил апелляцию топ-менеджера "Транснефть-Балтика"

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга на днях удовлетворил апелляцию главы службы безопасности "Транснефть-Балтика" Сергея Созинова. Ранее он был лишен водительских прав за якобы совершенное ДТП.

Происшествие произошло 8 февраля около 01:30 часа ночи. У дома номер 45 по Альпийскому переулку был сбит пешеход Максим Ступак. Эпизод был снят камерой видеорегистратора.



По некоторым данным, номерной знак совершившего наезд на пешехода транспортного средства совпадает с номером, который числится за автомобилем начальника службы безопасности "Транснефть-Балтика" Сергеем Созиновым.

Вскоре Созинов был лишен водительских прав через мировой суд. Однако он не согласился с вердиктом суда, подав апелляцию по оспариванию лишения прав во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.

Судебное заседание состоялось 10 августа. Фрунзенский районный суд удовлетворил апелляцию Сергея Созинова.

"Суд, руководствуясь статьей 30.7 КоАП РФ решил: постановление мирового судьи от 24 мая 2017 года по делу административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 12.27 КоАП РФ в отношении Сергея Созинова отменить, производство по делу прекратить на основании пункта 3 части первой статьи 30.7 КоАП РФ в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых оно было вынесено", – огласил свой вердикт судья (аудиозапись имеется в распоряжении Dni.Ru).

