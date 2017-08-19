Суд удовлетворил апелляцию топ-менеджера "Транснефть-Балтика"
Происшествие произошло 8 февраля около 01:30 часа ночи. У дома номер 45 по Альпийскому переулку был сбит пешеход Максим Ступак. Эпизод был снят
камерой видеорегистратора.
По некоторым данным, номерной знак совершившего наезд на пешехода транспортного средства совпадает с номером, который числится за автомобилем начальника службы безопасности "Транснефть-Балтика" Сергеем Созиновым.
Вскоре Созинов был лишен водительских прав через мировой суд. Однако он не согласился с вердиктом суда, подав апелляцию по оспариванию лишения прав во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга.
Судебное заседание состоялось 10 августа. Фрунзенский районный суд удовлетворил апелляцию Сергея Созинова.
"Суд, руководствуясь статьей 30.7 КоАП РФ решил: постановление мирового судьи от 24 мая 2017 года по делу административного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 12.27 КоАП РФ в отношении Сергея Созинова отменить, производство по делу прекратить на основании пункта 3 части первой статьи 30.7 КоАП РФ в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых оно было вынесено", – огласил свой вердикт судья (аудиозапись имеется в распоряжении Dni.Ru).
Популярная рок-группа из ЮАР, которая получила признание далеко за пределами страны
Главное ежегодное выставочно-конференционное событие состоится в десятый раз
В забеге примут участие и покажут свои лучшие результаты представители крупнейших интернет-компаний
В течение четырех дней участники смогут пообщаться с лидерами мнений
Защита имущества от "Сбербанк Страхование" теперь доступна в личном кабинет Мособлгаза
Мероприятие состоялось при поддержке Департамента культуры города Москвы
На суд зрителей свои сады и арт-объекты представят более 30 ландшафтных дизайнеров
Подведены итоги второго этапа кубка России по ралли-рейдам и кросс-кантри ралли в Коломне
С началом учебного года детей и их родителей поздравят любимые артисты
Концерт пройдет в клубе А2 Green Concert
Наталья Иванова рассказала о последнем разговоре с актрисой
Поводом стало видео в Instagram Феофилактовой
Телеведущие запускают новое шоу
Суд отказался признавать брак Вадима Казаченко и 35-летней Ольги фиктивным