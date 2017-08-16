Российский Форум Маркетинга пройдет в Москве

C 22 по 25 ноября 2017 года в Москве пройдет Российский Форум Маркетинга 2017. Мероприятие считается крупнейшей коммуникационной площадкой для налаживания не только личных, но и деловых связей, которые впоследствии можно монетизировать.

В течение четырех дней участники смогут пообщаться с лидерами мнений и руководством крупных компаний и средних компаний.

Центральным звеном форума являются эксперты и спикеры, которые проведут тренинги и воркшопы для участников. Помогут эффективно решить актуальные проблемы бизнеса (разработка финансовой стратегии для своих маркетинговых кампаний, глубокий анализ таргетированной рекламы, SMM и многое другое).

Среди спикеров – Алексей Каптерев (один из ведущих мировых экспертов в области презентаций); Алексей Манихин(основатель и генеральный директор Prime Time Forums); Илья Балахнин (генеральный директор и управляющий партнер агентства Paper Planes); Роман Тарасенко (предприниматель, консультант и бизнес-спикер); Николас Коро (главный Куратор Исследовательского Центра Брендменеджмента и Брендтехнологий (RCB&B), со-директор компании "Brand Public") и многие другие.



Дата: 22 -25 ноября 2017 г.

Место: г. Москва, ул. Веткина, д.4, Ювелирный Дом "Эстет"

Участие по предварительной регистрации.