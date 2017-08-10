Второй Фестиваль Индонезии в Москве собрал более 90 тысяч посетителей

С 4 по 6 августа в саду "Эрмитаж" уже во второй раз прошел Фестиваль Индонезии, организованный по инициативе Посольства Республики Индонезия в РФ и Министерства по туризму Республики Индонезия при поддержке Департамента Культуры города Москвы. По официальным данным за три дня фестиваль посетило более 90 тысяч человек.

Первый Фестиваль Индонезии, который прошел в Москве в августе 2016 года, за два дня посетило 68000 человек. Результатами первого фестиваля, по словам Посла Республики Индонезия в РФ г-на Вахида Суприяди, стал в 2017 году рост торгового оборота между Россией и Индонезией на 33,4%, и туристического потока из России в Индонезию – на 62% (за период январь-август). Такой успех отметили в Индонезии, и в 2017 году было принято решение продлить фестиваль еще на один день.

"В этом году мероприятие проходит гораздо в более широком масштабе. В прошлом году около 400 индонезийских гостей нашли возможность присоединиться к фестивалю. В этот раз, по данным, которые нам предоставило консульство РФ в Джакарте, одних только виз для участников фестиваля было выдано более 1000. Фестиваль в этот раз еще более разнообразен и красочен. Помимо культурной составляющей, мы разработали деловую программу для наших участников", – сказал г-н Вахид Суприяди во время церемонии открытия Фестиваля.

В церемонии открытия Фестиваля приняли участие: заместитель руководителя Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Евгений Борисович Дридзе, Посол Республики Индонезия в РФ г-н Вахид Суприяди, а также Министр торговли Республики Индонезия г-н Энгартиасто Лукита, который прибыл в Москву на Фестиваль с официальным визитом.

Г-н Лукита отметил важность мероприятия для развития российско-индонезийских внешнеэкономических связей: "В этом году на фестиваль было приглашено много представителей больших и средних индонезийских компаний, приехавших представлять в России свою страну. Мы с энтузиазмом смотрим на развитие отношений в области торговли со странами ЕврАзЭС. В первой половине 2017 года торговый оборот между Индонезией и ЕврАзЭС увеличился уже на 15%", – прокомментировал он.

Фестиваль стал настоящим праздником для тех, кто пришел в эти дни в Сад "Эрмитаж", чтобы узнать об Индонезии как можно больше, и погрузиться в ее удивительную культуру и традиции. Гостей ждал настоящий карнавал красок, музыки, танцев, фееричных костюмов, шоу и зрелищ.

На главной сцене в режиме нон-стоп шла насыщенная программа, в которой приняли участие более 100 артистов из самых разных уголков Индонезии. Каждое выступление рассказывало о жизни отдельного региона. Так в танце "Мерак" можно было увидеть гордую поступь и элегантность павлина. "Тембага" рассказал о традиционных промыслах района Бойлали. А "Нелаян" – о занятиях жен рыбаков в ожидании мужей. "Бакул Кенес" показал сцены из повседневной жизни торговцев.

Большой интерес у публики вызвало выступление знаменитой джаз-поп-фьюжн группы "Кракатау Реуньон" (Krakatau Reunion). К мистической смеси традиционных барабанов, духовых и струнных инструментов равнодушным не остался никто.

После выступлений артисты с удовольствием фотографировались с посетителями Фестиваля. Особенно полюбился посетителям Индонезийский Цветочный Карнавал. Костюмы артистов карнавала были яркими и сногосшибательными во всех смыслах этого слова – каждый весил более 15 кг.

Узнать больше о стране 17000 островов можно было во время квеста "Индонезия: насладись ее разнообразием". Тот, кто прошел квест целиком, мог выиграть ценные призы – индонезийский батик, международный роуминг от "Билайн", дайвинг-туры и путешествие в Индонезию на острова Бали и Комодо.

Радостные и счастливые улыбки участников и гостей стали не только отличительной чертой фестиваля, но и его основным языком – ведь многие индонезийцы не знали даже английского. Но они прекрасно объяснялись с желающими пообщаться, приобрести экзотические сувениры, предметы декора, продукты, фрукты, кофе в многочисленных лавочках, быстро выучив основной набор русских слов: "здравствуйте", "спасибо" и "скидка", а также с удовольствием учили желающих этим словам на индонезийском. Выучить индонезийский язык можно было и с профессиональными преподавателями – желающих оказалось очень много.

Ожидаемый аншлаг был и в самой романтичной зоне Фестиваля, где была воссоздана обстановка настоящего тропического рая острова Бали, и по проводились свадебные церемонии в индонезийском стиле. Записываться на церемонию нужно было заранее, многие подавали заявки еще в начале года. Женихи и невесты облачались в свадебные наряды разных регионов Индонезии, проходили ритуалы, получали памятные сертификаты и делали красочные фото. "Мы записались на церемонию в числе первых, как только увидели объявление и не пожалели, что пришли. Было ощущение, что это настоящая свадьба, а волнение было даже больше, чем на нашей настоящей свадьбе", – признались участники одной из церемоний Наталья и Владимир.

Не меньшим успехом пользовался 15-ти метровый бассейн для серфинга, где можно было научиться скользить на доске, а также погружения с настоящим аквалангом в зоне дайвинга, занятия йогой, индонезийский массаж, представления знаменитого кукольного театра теней Ваянг Кулит (Wayang Kulit), красочные фотозоны, мастер-классы по индонезийскому боевому искусству Пенчак Силат, мастер-классы по батику, зона безлимитного роуминга "Билайн" и, конечно, павильон Министерства по Туризму Республики Индонезия, где можно было спланировать поездку в Индонезию.

В кулинарной зоне известными шеф-поварами из Индонезии и России нон-стопом готовились популярные индонезийские блюда и шли дегустации. Там же можно было попробовать индонезийское пальмовое масло, и убедиться, что оно, вопреки слухам, очень полезное. Отведать самые вкусные блюда: жареную лапшу "ми горенг", жареный рис "наси горенг", пироги "мартабак" с овощами и мясом, знаменитые шашлычки "сатэ" можно было и в ресторанной зоне. Готовили для гостей фестиваля и участницы индонезийской женской ассоциации при Посольстве Республики Индонезия в РФ "Дармаванита", которые живут и работают в Москве.

В зоне безлимитного роуминга от "Билайн" можно было погрузиться в атмосферу экзотического отдыха, научиться быстро собирать вещи в путешествие, сёрфить по океанским, и не только, волнам, и сделать яркие фотографии в огромном чемодане.

Отдельно стоит упомянуть о Fashion-показе знаменитого индонезийского дизайнера Ферри Сунатро (Ferry Sunarto), который возглавляет национальный совет индонезийской палаты мод. Маэстро моды и стиля черпает вдохновение в традиционных национальных мотивах. Он представил коллекцию моделей Pret-a-Porter de luxe “Fersoen by Ferry Sunarto” Весна-Лето 2017, полную красоты и нежных романтичных цветов для самых взыскательных ценителей моды. Комбинация красоты яванского батика и красочных тканей сенгканг из южного Сулавеси как нельзя лучше отражает многообразие Захватывающей Индонезии. Ферри Сунарто представил свои шедевры совместно с лучшим азиатским дизайнером аксессуаров Ринальди Юнарди, а также всемирно известным фотографом Рио Мотрет. Прекрасные российские модели в нарядах от индонезийского дизайнера дефилировали прямо по аллеям Сада "Эрмитаж" под овации зрителей и высоких гостей.

"Этот прекрасный день для меня особенный, поскольку уже во второй раз я принимаю участие в фестивале Индонезии в Москве. Я невероятно благодарен за доверие господину Послу, который снова пригласил меня приехать на этот замечательный праздник, и я хотел бы выразить надежду, что Фестиваль Индонезии станет важнейшим мероприятием на пути дальнейшего развития двусторонних российско-индонезийских отношений. Приглашаю всех посетить Индонезию: вы увидите, какие у нас гостеприимные люди и какая это прекрасная страна", – сказал Ферри Сунарто.

Нет никаких сомнений, что после второго Фестиваля Индонезии желающих посетить эту прекрасную страну станет гораздо больше. Согласно прогнозам, к 2019 году поток туристов вырастет на 100%.

Индонезия – страна с потрясающе красивой природой, яркими традициями и разнообразной культурой. Потенциал развития торговых, культурных и туристических отношений между Россией и Индонезией очень велик. Поэтому в 2018 году москвичей ждет Третий Фестиваль Индонезии в Москве, что уже сейчас официально подтвердило Посольство Индонезии в РФ.

По итогам Первого Фестиваля Индонезии в Москве:

На 33,4% возрос торговый обмен между Россией и Индонезией и составил 2,6 млрд долларов США.

– На 62% вырос туристический поток между из России в Индонезию за период январь-март 2017 по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

– На FoodCity в Москве открылся первый большой магазин индонезийских продуктов.

– Национальная авиакомпания Garuda приняла решение выйти на российский рынок для осуществления прямых авиаперевозок между Россией и Индонезией.