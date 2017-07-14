В Сколково пройдет фестиваль науки и музыки

"Сколково" приглашает на фестиваль Skolkovo Jazz Science. В 2017 году событие объединит науку и музыку, а также откроет новые для России джазовые имена. Мероприятие состоится 26 августа и пройдет сразу на нескольких площадках инновационного центра.

На этот раз приглашенными звездами второго Skolkovo Jazz Science станет британец нигерийского происхождения Azekel, записавший композиции с Massive Attack и Gorillaz, и пятикратный номинант премии Grammy, артист Steinway - пианист Christian Sands (США) со своим трио.



В 2016 году фестиваль был признан лучшим джазовым событием года в Москве. Продолжая начатую организаторами традицию, площадка "Сколково" вновь станет территорией импровизации и полем для демонстрации новых творческих возможностей. Гости фестиваля смогут погрузиться в мир экспериментальных медиа-технологий и узнать, как инновации в науке становятся новым инструментом взаимодействия с искусством.