Праздник мороженого откроет летний сезон в Москве

Один из старейших официальных московских праздников – праздник мороженого, вновь пройдет 27-28 мая 2017 года в парке "Сокольники". Любимый горожанами праздник в очередной раз порадует гостей всем многообразием видов мороженого, а также насыщенной концертной программой, множеством конкурсов, розыгрышей, мастер-классов и развлечений для всей семьи.

Для более, чем 800 000 москвичей и гостей столицы Праздник мороженого стал предвестником начала лета и символом открытия сезона любимого холодного десерта. Ежегодно торжество проходит в Москве в последние выходные мая, когда заканчивается учебный сезон и начинаются летние каникулы.

"Для наших соотечественников Праздник мороженого уже стал символом начала лета и сезона мороженого. Поэтому всех наших гостей объединяет любовь к мороженому и прекрасное настроение", - рассказывает генеральный директор Союза мороженщиков России Валерий Елхов.

21-й Праздник мороженого пройдет под девизом "Радуйся – Твори – Люби – Учись, – и счастье непременно найдет тебя". Каждый концертный номер символизирует определенный глагол-действия и состоит из интереснейших интерактивов и состязаний. И, как на любом празднике, главным сюрпризом станут особенные гости, известные каждому и любимые с детства, в их числе ведущие "Спокойной ночи, малыши!" и других замечательных детских телепередач.

На протяжении долгих лет существования "Праздника" партнерами и хорошими друзьями Союза мороженщиков остаются компании "Юнилевер Русь" (Инмарко), "Кореновский молочно-консервный комбинат", "Баскин Роббинс" и Богородский хладокомбинат. Эти и другие производители откроют на территории парка более 150 точек по продаже мороженого. В этом году мороженщики приготовили для гостей праздника огромное количество холодного лакомства: не только традиционных видов, таких как эскимо, крем-брюле, разнообразных рожков и стаканчиков, а также всех разновидностей короля мороженого – пломбира, но и новых вкусов мороженого, которых на празднике ожидается более 15.

Главной тенденцией этого года стало увеличение объема продукции на молочной основе до 60%, уменьшение производства мороженого с заменителями молочного жира и выпуска новых видов мороженого с профилактическими свойствами: йодированное, витаминизированное, с пробиотиками, клетчаткой и кисломолочное мороженое. На фоне тренда здорового образа жизни натуральное мороженое стало одним из факторов активного роста потребления этого продукта. Производство мороженого в 2016 году выросло на 10% и составило 407 тыс. тонн.

Двухдневное торжество в парке "Сокольники" представляет собой целый маленький мир, в котором царят веселье, радость и детский смех. Гулянье традиционно сопровождается обширными развлекательными программами от партнеров "Праздника", концертом с участием российских знаменитостей, вручением призов и подарков. На территории парка будут работать детские игровые зоны с пломбирным квестом и прятками, мемориз-тир, лабиринт приключений, шоу мыльных пузырей и творческий флешмоб, в котором сможет принять участие каждый. Благодаря многочисленным конкурсам, розыгрышам, играм и мастер-классам, каждому, от мала до велика, найдется занятие по душе. На сцене будут выступать российские артисты, любимые герои из детских телепередач, а вечером всех ожидает программа от профессиональных ди-джеев.

Официальное открытие праздника мороженого в Москве состоится 27 мая в 13:00.