Национальное танцевальное шоу "Легенды Грузии" покажут в Москве

28 февраля на сцене Крокус Сити Холл состоится единственное выступление всемирно известного шоу "Легенды Грузии", получившего высокие оценки зрителей со всего мира. По всеобщему признанию мировой прессы, это зрелище не уступает по размаху и драматургии лидерам жанра – современным танцевальным шоу "Riverdance" и "Lord of the Dance". "Легенды Грузии" стали одним из самых успешных музыкально-хореографических зрелищ в мире, реализованных с помощью ультрасовременных технологий.



Шоу "Легенды Грузии" эффектно и захватывающе рассказывает о своей стране: ее истории, легендах и народе. Это потрясающая история о храбрости и сплоченности, о любви и уважении к женщине, и, конечно, о красоте и щедрости самой Грузии. В основе шоу лежит знаменитая грузинская легенда: когда Господь раздавал народам земли, грузинам было не до этого – они сидели за общим столом, пили, пели, танцевали и веселились. И когда они, наконец, пришли к Господу, у него больше не осталось земель. Тогда грузины пригласили его за свой стол, и Господь так прекрасно провел время, что, не раздумывая, отдал грузинам землю, которую припас для себя.

"Легенды Грузии" – это триумф кавказской культуры на мировой сцене. Этому способствует мастерское переплетение сюжетов из национальной истории Грузии и Кавказа, талантливо воплощенных в восхитительных танцах, музыке и песнях, дополняемых красочными костюмами, декорациями, фантастическим светом и фирменным звуком.

У грузинских танцев нет аналогов в мире. "Чтобы танцевать грузинские танцы, нужно родиться грузином", – объясняют танцоры. В свое время по движениям и осанке танцующего грузина родители невесты могли судить, стоит ли выдавать за него свою дочь. Танцевать на пальцах, вращаться на коленях, совершать невероятные па во время высокого прыжка – все это доступно немногим. "Легенды Грузии" – это незабываемое шоу, настоящее чудо, пронизанное любовью к Грузии, где все – порыв ветра, звон колоколов, величественное молчание гор и радостное журчание горных ручьев – ассоциируется с великолепной музыкой, многоголосным пением и радостным танцем жизни!

"Каждое представление шоу "Легенды Грузии" – это настоящий праздник для глаз и ушей", – пишет одна из крупнейших американских газет New York Post. Грузинским певцам и танцорам рукоплескали зрители более 50 стран мира на пяти континентах, где артисты выступали на самых престижных площадках. Они представляли свое искусство перед королями и главами государств многих стран мира. И они гордятся тем, что каждый раз шоу завершается продолжительной овацией и громкими аплодисментами стоя, которые благодарные зрители дарят артистам за доставленную радость.

"Легенды Грузии" – это шоу, которое должен увидеть каждый! Это лучшее, что есть в Грузии, – одной из самых богатых и щедрых земель мира!

Билеты – от 1 000 до 9 000 рублей.

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