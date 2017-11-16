Главный концерт страны "Песня года" пройдет в Олимпийском

2 декабря в спорткомплексе "Олимпийский" пройдет главный концерт страны "Песня года". Ведущими традиционной новогодней телевизионной съемки станут Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Легенда российского телевидения, музыкальная традиция многих поколений – фестиваль "Песня года" – вновь собирает преданных поклонников хитов и звёзд шоу-бизнеса. Вот уже 46 лет праздник самых любимых и популярных песен приходит к нам в гости. Лауреатами фестиваля становятся исполнители, которые в уходящем году завоевывают признание аудитории, чьи песни ставят рекорды по лидированию в верхних строчках хит-парадов. В "Песне года" принимают участие и мастера сцены, народные артисты России и СССР, – София Ротару, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и молодые певцы.

Масштаб и размах красочного шоу смогут оценить более 20 000 зрителей "Олимпийского". Под аккомпанемент оркестра прозвучат хиты, которые поют и знают наизусть миллионы. Эфир "Песни года" выходит в праздничный прайм-тайм 1 и 2 января 2018 года на канале "РОССИЯ 1" и ежегодно собирает огромную зрительскую аудиторию. У телефестиваля миллионы теле-поклонников в странах Ближнего и Дальнего Зарубежья.

"Песня года" – долгожданный песенный праздник, объединяющий артистов и зрителей: язык музыки не имеет границ. Это единственный музыкальный фестиваль, на котором особое внимание уделено авторам песен-победителей. 2 декабря авторам всех хитов по традиции будут вручены Дипломы лауреатов фестиваля "Песня года – 2017". Ежегодные специальные призы – "Лучшая певица", "Лучший певец", "Композитор года", "Поэт года", а также специальные призы "За вклад" – получат самые лучшие артисты.

В концерте выступят: Ф. Киркоров, К. Орбакайте, И. Кобзон, С. Ротару, И. Аллегрова, Л. Лещенко, Л. Вайкуле, Валерия, Алсу, В. Леонтьев, Л. Долина, С. Михайлов, В. Пресняков, Н. Королева, А. Буйнов, П. Гагарина, А. Варум, И. Дубцова, Т. Гвердцители, Н. Басков, Жасмин, Л. Агутин, В. Брежнева, А. Лорак, И. Бусулис, С. Лазарев, Натали, Д. Майданов, С. Трофимов, Ёлка, М. Барских, Нюша, Burito, Т. Повалий, Г. Матвейчук, Е. Темникова, Loboda, Ю. Караулова, И. Николаев, А. Пирожков, Зара, Alekseev, гр. A`Studio, IOWA, MBAND,Estradarada, "Ночные снайперы" и другие.