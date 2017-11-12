Туристов на Мальдивах зовут на барбекю к Санта-Клаусу

Новогодние торжества в мальдивском отеле Kurumba Maldives запланированы с 23 декабря по 6 января 2018 года. В течение двух новогодних недель гости отеля смогут полностью прочувствовать настоящее мальдивское гостеприимство и стать участниками десятков познавательных и торжественных рождественских мероприятий, к которым вовсю идет подготовка.

Остров Kurumba Maldives великолепно подходит для проведения рождественских каникул всей семьей. Отель находится всего в 10 минутах езды на скоростном катере от международного аэропорта Мале. Такое путешествие не будет утомительным ни для взрослых гостей отеля, ни для детей.



Остров-отель Kurumba Maldives является пионером туризма на Мальдивах. Он был основан в 1972 году, и здесь лучше всех умеют устраивать праздники для туристов. Более десятка островных ресторанов и баров подготовили свою рождественскую программу: от пения рождественских гимнов, создающих подлинную новогоднюю атмосферу, до выступления артистов мальдивской эстрады и национальных коллективов, которые познакомят гостей курорта с этносом коренного населения архипелага.



В череде развлечений – новогодние снорклинг и дайвинг, занятия йогой на берегу Индийского океана и незабываемые процедуры островного СПА-центра, в котором также готовится особая новогодняя программа оздоровления с использованием косметики, произведенной на Мальдивах.

Ежедневные романтические круизы на закате с проводами солнца, которое медленно опускается за горизонт, путешествия в настоящей подводной лодке вокруг рифов Индийского океана и бесплатные пробные уроки в местной дайв-клубе, – каждый гость острова-отеля Kurumba Maldives может ощутить себя членом подводной команды Жана Ива Кусто. Ну и, конечно, всех ждет романтический рождественский ужин и великолепное барбекю-шоу с Санта Клаусом.