Туристов на Мальдивах зовут на барбекю к Санта-Клаусу
Остров Kurumba Maldives великолепно подходит для проведения рождественских каникул всей семьей. Отель находится всего в 10 минутах езды на скоростном катере от международного аэропорта Мале. Такое путешествие не будет утомительным ни для взрослых гостей отеля, ни для детей.
Остров-отель Kurumba Maldives является пионером туризма на Мальдивах. Он был основан в 1972 году, и здесь лучше всех умеют устраивать праздники для туристов. Более десятка островных ресторанов и баров подготовили свою рождественскую программу: от пения рождественских гимнов, создающих подлинную новогоднюю атмосферу, до выступления артистов мальдивской эстрады и национальных коллективов, которые познакомят гостей курорта с этносом коренного населения архипелага.
В череде развлечений – новогодние снорклинг и дайвинг, занятия йогой на берегу Индийского океана и незабываемые процедуры островного СПА-центра, в котором также готовится особая новогодняя программа оздоровления с использованием косметики, произведенной на Мальдивах.
Ежедневные романтические круизы на закате с проводами солнца, которое медленно опускается за горизонт, путешествия в настоящей подводной лодке вокруг рифов Индийского океана и бесплатные пробные уроки в местной дайв-клубе, – каждый гость острова-отеля Kurumba Maldives может ощутить себя членом подводной команды Жана Ива Кусто. Ну и, конечно, всех ждет романтический рождественский ужин и великолепное барбекю-шоу с Санта Клаусом.
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