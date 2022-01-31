Няня из Ленобласти несколько дней скрывала смерть ребенка

Трагедия произошла в Мурино. По данным полиции, ребенок жил в квартире на проспекте Науки вместе с няней несколько месяцев, якобы там же находилась семья женщины и ее дети.
Мать ребенка рассказала, что приехала проведать дочку, но обнаружила ее мертвой, с синяками. После этого родительница забрала малышку, привезла домой и уже оттуда вызвала правоохранительные органы. Родственник матери погибшей девочки заявил, что время смерти определили врачи – именно они сказали, что ребенок мертв уже два дня.
Как сообщает телеканал "360", по факту гибели началась проверка. Есть сведения, что няня сама позвонила и сообщила о смерти малышки, а мать была с ней в сговоре.