В Кургане полицейских ранили при задержании наркоторговцев

В Кургане сотрудники силовых ведомств пострадали при выполнении служебного долга. Уточняется, что двух полицейских ранили ножом при задержании наркоторговцев.
Пострадавшие были госпитализированы, передает URA.ru. Злоумышленники задержаны.
В Кургане сотрудники силовых ведомств пострадали при выполнении служебного долга. Уточняется, что двух полицейских ранили ножом при задержании наркоторговцев.
Пострадавшие были госпитализированы, передает URA.ru. Злоумышленники задержаны.
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