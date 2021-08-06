В Истре пять заключенных сбежали из изолятора временного содержания

Из истринского изолятора временного содержания (ИВС) сбежали пятеро заключенных. Среди сбежавших Александр Мавриди – обвиняемый в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова.
Как заключенным удалось покинуть здание, пока неизвестно. После случившегося полиция задержала двоих сотрудников ИВС. Они подозреваются в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает "Радио 1".
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