В Подмосковье ураган снес 100 деревьев

В Московской области устраняются последствия непогоды. По информации прессы, ураган снес 100 деревьев.
Речь идет о 19 муниципальных образованиях. На данный момент все деревья убрали с проезжих частей, сообщает "Радио 1".
В Московской области устраняются последствия непогоды. По информации прессы, ураган снес 100 деревьев.
Речь идет о 19 муниципальных образованиях. На данный момент все деревья убрали с проезжих частей, сообщает "Радио 1".
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