В Кузбассе ребенок утонул во время отдыха на водоеме

В Кузбассе произошла трагедия. Ребенок утонул в местном водоеме.
Уточняется, что мальчик упал с трубы водосброса и не смог самостоятельно спастись. Приятель школьника пытался звать на помощь, но никого рядом не было. Прибывшие на место водолазы вытащили труп погибшего на поверхность, передает сайт VSE42.RU.
Популярные темы форума
как удержать мужика?
Как разлюбить бывшего?
Вино и грудное вскармливание
Зависимость от сосудосуживающих средств
Встреча , которая изменила мою жизнь
О чем говорят мужчины
Санкции закончились.
Скандал футболиста Мамаева Павла
Как лечить нервы
что такого в афганистане?