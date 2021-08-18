В Истре вынесли приговор священнику-аферисту

Житель Истры пострадал от действий недобросовестного священнослужителя. Стало известно, что иерей пообещал помочь гражданину в нелегкой жизненной ситуации.
Родственник мужчины оказался в местах лишения свободы далеко от дома. Служитель церкви заявил, что сможет повлиять на то, чтобы арестанта перевели в колонию поближе к близким.
За это иерей потребовал у мужчины довольно крупную сумму. После того, как злоумышленник получил денежные средства, он перестал выходить на связь.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Суд назначил священнику-аферисту 200 часов обязательных работ, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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