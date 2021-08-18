В Подольске поймали подозреваемых в угоне со стрельбой

В подмосковном Подольске сотрудники правоохранительных органов задержали двух подозреваемых в совершении преступлений. Сообщается, что злоумышленники выстрелили в мужчину, после чего завладели его транспортным средством.
По информации сайта "Подмосковье сегодня", один из подозреваемых был ранее судим. Следственные действия продолжаются.
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