В ХМАО вандалы разгромили городской парк

В Ханты-Мансийске произошел серьезный инцидент. По информации прессы, неизвестные вандалы разгромили местный парк, который является победителем регионального конкурса.
Местные жители возмущены произошедшим, поскольку найти виновных не так просто. Граждане посетовали на то, что после восстановления наверняка найдутся те, кто нанесет парку очередной ущерб, сообщает URA.ru.
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