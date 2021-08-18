В Челябинске уголовник избил водителя троллейбуса

В Челябинске ранее судимый гражданин совершил противоправное деяние. Стало известно, что мужчина избил водителя троллейбуса.
Очевидцы сообщили, что злоумышленник наносил удары предметом, по внешнему виду напоминающий пистолет. На данный момент преступник задержан, сообщает URA.ru. Пострадавшего доставили в больницу.
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