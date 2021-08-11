В Тульской области ребенок провалился в канализацию

Инцидент произошел в городе Узловая Тульской области. Девочка провалилась в канализационную яму со сточными водами. К счастью, рядом оказалась мать ребенка, она и помогла ему выбраться.
Прокуратура установила, что безопасность на территории не обеспечил подрядчик, подключавший дом к водопроводу. Яма находится рядом с населенным пунктом и дорогой, она никак не была ограждена.
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