Рабочий погиб на стройке в Кургане

В Кургане на территории строящегося комплекса многоквартирных домов произошел инцидент, в результате которого погиб один из рабочих. Штукатур-маляр упал с высоты и получил тяжелые травмы. 34-летнего мужчину доставили в больницу, однако спустя несколько дней скончался.
Как сообщает URA.RU, полиция возбудила уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Допрашиваются очевидцы, сотрудники строительной организации, изучается документация.
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