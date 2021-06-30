В Подмосковье задержали серийного похитителя самокатов

В городе Павловский Посад Московской области сотрудники полиции задержали серийного воришку, передают "Вести Подмосковья". 42-летний мужчина занимался тем, что проникал в подъезды жилых многоэтажек и на территорию частных домов, где расправлялся с противоугонными тросами и похищал велосипеды и самокаты. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
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