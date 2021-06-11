В Кемеровской области мужчина ударил возлюбленную ножом

Двое возлюбленных выясняли отношения в одном из домов на улице Кирова в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области. Итогом перепалки стало то, что мужчина ударил свою избранницу кухонным ножом, передает сайт VSE42.RU. Врачи помогли ей, а по адресу агрессивного любовника выехала полиция.
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