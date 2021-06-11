Число жертв аварии в Свердловской области возросло

Появилась новая информация об аварии с автобусом, которая произошла под Свердловском. Сообщается, что число жертв ДТП возросло до семи человек.
По данным URA.ru, ушла из жизни пострадавшая женщина. Напомним, пассажирский автобус совершил наезд на остановку, на которой находились люди. Шесть человек погибли сразу, еще 15 — пострадали, передает RT.
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