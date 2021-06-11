В Нижнем Новгороде на грузчика упал тяжелый паллет на складе

В Нижнем Новгороде гражданин серьезно пострадал во время работы на складе. Уточняется, что на мужчину упал тяжелый паллет.
По данным телеканала "360", пострадавший был госпитализирован с тяжелыми травмами. Информация о том, что гражданин повредил позвоночник, не подтвердилась.
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