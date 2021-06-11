В Подмосковье мужчина наехал на растяжку при катании на квадроцикле и сломал челюсть

В Подмосковье катание на квадроцикле привело к серьезным травмам. Уточняется, что мужчина наехал на растяжку в лесу.
Из-за случившегося гражданин сломал себе челюсть и лишился нескольких зубов. При этом с мужчиной была его племянница, которая отделалась легкими повреждениями. Пострадавший обратился в полицию, сообщает телеканал "360".
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