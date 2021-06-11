Под Оренбургом россиянка накормила детей пельменями с червями

Чудовищная история произошла в Оренбургской области. Местная жительница накормила своих детей пельменями, в начинке которых обнаружились черви.
По информации телеканала "360", возмущенная женщина пошла разбираться по данному поводу в магазин, где был приобретен продукт. Повар сообщил, что гражданке необходимо обратиться в Роспотребнадзор.
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