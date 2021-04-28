Под Москвой поймали серийных воришек

На краже из сарая возле дачи в деревне Пригары в Талдомском районе Московской области попались двое – 22-летний местный житель и его 31-летний товарищ, приехавший из ближнего зарубежья, передает сайт "Подмосковье сегодня". Они сорвали замок и присвоили себе электроинструменты на сумму в 60 тысяч рублей. После поимки выяснилось, что криминальная парочка причастна к еще двум аналогичным преступлениям. Общий ущерб от их действий оценивается уже в 150 тысяч рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.