Подмосковная прокуратура занялась делом об отравлении бездомных собак

В городском округе Зарайск произошло массовое отравление бездомных собак. Сообщается, что данным делом заинтересовалась подмосковная прокуратура.
По данным "Радио 1", речь идет о перспективе уголовного производства по статье о жестоком обращении с животными. Ранее местные жители сообщали о том, что стали свидетелями того, как собаки умирают на улице.
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