В Вологде росгвардеец спас людей из огня

В квартире одного из домов на улице Чернышевского в Вологде произошел пожар. Первым это заметил сотрудник Росгвардии Дмитрий Григорьев, живущий двумя этажами выше. Он с утра вышел на балкон и заметил, что от соседей валит густой дым.
Мужчина немедленно вызвал пожарных, а затем сам спустился вниз и помог выбраться из горящей квартиры хозяйке квартиры, ее двухлетнему сыну и пожилому отцу, передает РИА ФАН. Благодаря его оперативной реакции никто не пострадал.
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