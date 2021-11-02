Житель Кургана пытался украсть светильники на городской набережной

Житель Кургана отправился под суд за совершение противоправного деяния. Уточняется, что он пытался украсть светильники, установленные на набережной.
Злоумышленник был задержан. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает URA.ru.
Житель Кургана отправился под суд за совершение противоправного деяния. Уточняется, что он пытался украсть светильники, установленные на набережной.
Злоумышленник был задержан. Материалы уголовного дела направлены в суд, сообщает URA.ru.
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