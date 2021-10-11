Житель Кургана перевел мошенникам миллион рублей

Житель Кургана пострадал от действий аферистов. Уточняется, что гражданин перевел злоумышленникам миллион рублей.
По факту случившегося открыто уголовное делопроизводство, передает URA.ru. Эксперты призвали россиян бдительней относиться к своим персональным данным и не разглашать их людям, которые звонят и представляются сотрудниками банка.
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