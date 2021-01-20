В Красноармейске дети массово отравились едой в школах

В Красноармейске произошло массовой отравление школьников. Уточняется, что за помощью обратился 41 ребенок.
Все пострадавшие писались едой в двух школах. Один из учеников был госпитализирован. Все те, у кого наблюдались симптомы тошноты, отправились домой. Обстоятельства случившегося на данный момент выясняются, сообщает "Радио 1".
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