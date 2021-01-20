Под Тверью при пожаре погиб пенсионер

В Тверской области произошла трагедия. Стало известно, что вспыхнул жилой дом.
В результате пожара погиб пенсионер. По данным телеканала "360", причиной ЧП стала неисправность дымохода. По факту произошедшего проводится проверка.
В Тверской области произошла трагедия. Стало известно, что вспыхнул жилой дом.
В результате пожара погиб пенсионер. По данным телеканала "360", причиной ЧП стала неисправность дымохода. По факту произошедшего проводится проверка.
Екатерина резко высказалась
Ведущая "Дома-2"
Балерина ждет мужчину мечты
Певицу жаль
Популярные темы форума
Сын поддерживает Навального
Поломана психика
Судба Старых Дев - копировать родителей !!!
Сергей
Вы бы хотели, чтобы Аляска присоединилась к России?
А вы страдаете авторитаризмом?
Взяли племянника на воспитание.
Новым девам сюда
Битва мегер
Ната и Мишель когда успокоятся?