Двое жителей Волгограда погибли от обморожения

В Волгоградской области были найдены два трупа. Удалось установить, что граждане умерли по причине обморожения.
Перед гибелью мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
В Волгоградской области были найдены два трупа. Удалось установить, что граждане умерли по причине обморожения.
Перед гибелью мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".
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