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Двое жителей Волгограда погибли от обморожения

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В Волгоградской области были найдены два трупа. Удалось установить, что граждане умерли по причине обморожения.

Перед гибелью мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства случившегося выясняются, передает телеканал "360".

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Автор: 20 января 2021, 19:08 Источник: Волгоградская правда ✓ Надежный источник

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