В Краснодаре при обвале траншеи пострадали рабочие

Серьезный инцидент был зафиксирован в Краснодаре. Уточняется, что при обвале траншеи пострадали двое рабочих.
По данным телеканала "360", пострадавших госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются.
Серьезный инцидент был зафиксирован в Краснодаре. Уточняется, что при обвале траншеи пострадали двое рабочих.
По данным телеканала "360", пострадавших госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются.
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