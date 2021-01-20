В Сибири стая собак напала на инвалида

Днем 17 января возле одного из магазинов города Ноябрьск в Ямало-Ненецком автономном округе стая диких собак напала на 18-летнего инвалида, передает URA.Ru. Молодого человека спасло то, что животных отогнал случайный очевидец. Рассказывают, что это далеко не первый случай нападения собак на прохожих в городе. По факту произошедшего проводится проверка.
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