Под Москвой за кражу задержали жителя столицы

В полицию обратилась 39-летняя жительница деревни Бережки в Солнечногорском районе Московской области. Она рассказала, что кто-то выкрал из ее частного дома игровую приставку и музыкальную колонку, передает сайт "Подмосковье сегодня". Общая сумма материального ущерба составила порядка 40 тысяч рублей. Полиции удалось оперативно задержать подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 35-летний житель столицы.
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