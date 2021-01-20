В Подмосковье сотрудники ДПС спасли провалившегося под лед мужчину

Возле канала имени Москвы в районе деревни Драчево в городском округе Мытищи в Московской области патрулирующим местность сотрудникам ДПС повстречались обеспокоенные водители снегоходов. Те рассказали, что только что достали из воды провалившегося под лед мужчину, передает сайт "Подмосковье сегодня". Инспекторы посадили пострадавшего в служебную машину и поспешили к Сухаревскому отделу полиции, где их уже ждала карета скорой помощи. Мужчину доставили в больницу и тем де вечером в удовлетворительном состоянии выписали из нее.